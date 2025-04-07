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ФНС разместила на сайте информацию о рыночных котировках криптовалют

ФНС разместила на сайте информацию о рыночных котировках криптовалют - 07.04.2025, ПРАЙМ

ФНС разместила на сайте информацию о рыночных котировках криптовалют

Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ опубликовала на своем сайте информацию о рыночных котировках цифровых валют и суммарных объемах ежедневных торгов на... | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T14:28+0300

2025-04-07T14:28+0300

2025-04-07T14:28+0300

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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ опубликовала на своем сайте информацию о рыночных котировках цифровых валют и суммарных объемах ежедневных торгов на биржах для определения налогоплательщиками дохода в виде цифровой валюты, полученной в результате майнинга, сообщает ведомство. "На сайте Федеральной налоговой службы опубликована информация о рыночных котировках цифровых валют и суммарных объемах ежедневных торгов у иностранных организаторов торговли (бирж) для налогоплательщиков для определения дохода по операциям с цифровой валютой на основании сведений из открытых источников. Таким образом, налогоплательщики смогут рассчитывать налоговую базу по операциям с цифровой валютой на каждую дату признания дохода", - говорится в сообщении. Доход в виде цифровой валюты, полученной в результате майнинга, является доходом в натуральной форме, напомнили в ФНС. "Стоимость цифровой валюты определяется исходя из ее рыночной котировки на дату фактического получения дохода. Датой фактического получения дохода в виде цифровой валюты считается день, когда у лица возникло право распоряжаться ею", - пояснило ведомство. Используя сервис ФНС, налогоплательщики смогут рассчитывать стоимость цифровой валюты, полученной в результате майнинга, для учета дохода, а также рассчитывать себестоимость реализованной цифровой валюты, полученной в результате майнинга, для учета расходов. Доходы в виде цифровой валюты, полученной в результате майнинга, определяются исходя из ее рыночной котировки на дату признания дохода и иностранным организатором торговли (включая биржу), отметили в ФНС. Там добавили, что информация о предоставлении отчетности по полученной в результате майнинга цифровой валюте и расчете налоговой базы по операциям с цифровой валютой размещена на промостранице "МайнингРеестр". В России прошлым летом был принят закон, закрепляющий порядок и условия ведения майнинга. Заниматься майнингом вправе как российские юрлица и ИП, так и граждане РФ. При этом юрлица и индивидуальные предприниматели для этого должны быть включены в реестр ФНС. А граждане, не оформленные как ИП, смогут заниматься майнингом цифровой валюты без включения в реестр, если не превышают установленные правительством лимиты энергопотребления. По закону все майнеры должны предоставлять Федеральной налоговой службе данные о полученной цифровой валюте. Физические лица должны платить НДФЛ с полученных от таких операций доходов. При этом они учитываются в одной налоговой базе с доходами от операций с ценными бумагами - то есть, если общий доход от продаж всех этих активов составит менее 2,4 миллиона рублей в год, ставка НДФЛ для них будет 13%, а доход выше будет облагаться по ставке 15%. Организации, получившие доход от майнинга или операций с криптовалютой, должны платить налог на прибыль. Его ставка с 2025 года составляет 25%. Майнинг на упрощенной системе налогообложения (УСН) запрещен.

https://1prime.ru/20250404/fns-856389177.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

фнс россии, финансы, рынок криптовалюты, майнинг