https://1prime.ru/20250407/lenta-856444985.html

"Лента" приостановила продажи 28 позиций кондитерских изделий

"Лента" приостановила продажи 28 позиций кондитерских изделий - 07.04.2025, ПРАЙМ

"Лента" приостановила продажи 28 позиций кондитерских изделий

Торговая сеть "Лента" приостановила продажи 28 позиций кондитерских изделий до проведения аудита производственной площадки и получения подтверждений, что... | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T15:20+0300

2025-04-07T15:20+0300

2025-04-07T15:20+0300

"лента"

роспотребнадзор

кондитерские изделия

https://cdnn.1prime.ru/img/83640/29/836402922_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_03de930ecf9e185bd13b5452e8147c14.jpg

МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Торговая сеть "Лента" приостановила продажи 28 позиций кондитерских изделий до проведения аудита производственной площадки и получения подтверждений, что продукция соответствует всем нормам и стандартам, сообщила компания в своем Telegram-канале. Отмечается, что компания изучила жалобы покупателей на качество продукции поставщика и провела собственные исследования. Кроме того, специалисты Роспотребнадзора выявили несоответствия по микробиологическим показателям четырех кремовых тортов "Фили Бейкер", три пробы были отобраны в день поставки продукции на склад магазина. "Торговая сеть вынуждена приостановить продажу некоторых позиций до проведения аудита производственной площадки и получения подтверждений, что продукция соответствует всем нормам и стандартам. С 7 апреля компания временно останавливает продажи 28 позиций кондитерских изделий производителя. Это торты, пирожные и кремовые изделия", - говорится в сообщении. Чтобы провести тщательную проверку поступившей информации и исполнить предписание контролирующего органа, компания обратилась к поставщику с просьбой провести аудит на производстве. Однако поставщик отказал в предоставлении возможности его проведения, сославшись на переезд производства.

https://1prime.ru/20250319/falsifikat-855941217.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

"лента", роспотребнадзор, кондитерские изделия