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"Лента" приостановила продажи 28 позиций кондитерских изделий
"Лента" приостановила продажи 28 позиций кондитерских изделий - 07.04.2025, ПРАЙМ
"Лента" приостановила продажи 28 позиций кондитерских изделий
Торговая сеть "Лента" приостановила продажи 28 позиций кондитерских изделий до проведения аудита производственной площадки и получения подтверждений, что... | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T15:20+0300
2025-04-07T15:20+0300
2025-04-07T15:20+0300
"лента"
роспотребнадзор
кондитерские изделия
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Торговая сеть "Лента" приостановила продажи 28 позиций кондитерских изделий до проведения аудита производственной площадки и получения подтверждений, что продукция соответствует всем нормам и стандартам, сообщила компания в своем Telegram-канале. Отмечается, что компания изучила жалобы покупателей на качество продукции поставщика и провела собственные исследования. Кроме того, специалисты Роспотребнадзора выявили несоответствия по микробиологическим показателям четырех кремовых тортов "Фили Бейкер", три пробы были отобраны в день поставки продукции на склад магазина. "Торговая сеть вынуждена приостановить продажу некоторых позиций до проведения аудита производственной площадки и получения подтверждений, что продукция соответствует всем нормам и стандартам. С 7 апреля компания временно останавливает продажи 28 позиций кондитерских изделий производителя. Это торты, пирожные и кремовые изделия", - говорится в сообщении. Чтобы провести тщательную проверку поступившей информации и исполнить предписание контролирующего органа, компания обратилась к поставщику с просьбой провести аудит на производстве. Однако поставщик отказал в предоставлении возможности его проведения, сославшись на переезд производства.
https://1prime.ru/20250319/falsifikat-855941217.html
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"лента", роспотребнадзор, кондитерские изделия
"Лента", Роспотребнадзор, кондитерские изделия
"Лента" приостановила продажи 28 позиций кондитерских изделий
"Лента": 28 позиций кондитерских изделий сняты с продажи для проверки соответствия нормам
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Торговая сеть "Лента" приостановила продажи 28 позиций кондитерских изделий до проведения аудита производственной площадки и получения подтверждений, что продукция соответствует всем нормам и стандартам, сообщила компания в своем Telegram-канале.
Отмечается, что компания изучила жалобы покупателей на качество продукции поставщика и провела собственные исследования. Кроме того, специалисты Роспотребнадзора выявили несоответствия по микробиологическим показателям четырех кремовых тортов "Фили Бейкер", три пробы были отобраны в день поставки продукции на склад магазина.
"Торговая сеть вынуждена приостановить продажу некоторых позиций до проведения аудита производственной площадки и получения подтверждений, что продукция соответствует всем нормам и стандартам. С 7 апреля компания временно останавливает продажи 28 позиций кондитерских изделий производителя. Это торты, пирожные и кремовые изделия", - говорится в сообщении.
Чтобы провести тщательную проверку поступившей информации и исполнить предписание контролирующего органа, компания обратилась к поставщику с просьбой провести аудит на производстве. Однако поставщик отказал в предоставлении возможности его проведения, сославшись на переезд производства.
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