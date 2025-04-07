Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Лента" приостановила продажи 28 позиций кондитерских изделий - 07.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250407/lenta-856444985.html
"Лента" приостановила продажи 28 позиций кондитерских изделий
"Лента" приостановила продажи 28 позиций кондитерских изделий - 07.04.2025, ПРАЙМ
"Лента" приостановила продажи 28 позиций кондитерских изделий
Торговая сеть "Лента" приостановила продажи 28 позиций кондитерских изделий до проведения аудита производственной площадки и получения подтверждений, что... | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T15:20+0300
2025-04-07T15:20+0300
"лента"
роспотребнадзор
кондитерские изделия
https://cdnn.1prime.ru/img/83640/29/836402922_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_03de930ecf9e185bd13b5452e8147c14.jpg
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Торговая сеть "Лента" приостановила продажи 28 позиций кондитерских изделий до проведения аудита производственной площадки и получения подтверждений, что продукция соответствует всем нормам и стандартам, сообщила компания в своем Telegram-канале. Отмечается, что компания изучила жалобы покупателей на качество продукции поставщика и провела собственные исследования. Кроме того, специалисты Роспотребнадзора выявили несоответствия по микробиологическим показателям четырех кремовых тортов "Фили Бейкер", три пробы были отобраны в день поставки продукции на склад магазина. "Торговая сеть вынуждена приостановить продажу некоторых позиций до проведения аудита производственной площадки и получения подтверждений, что продукция соответствует всем нормам и стандартам. С 7 апреля компания временно останавливает продажи 28 позиций кондитерских изделий производителя. Это торты, пирожные и кремовые изделия", - говорится в сообщении. Чтобы провести тщательную проверку поступившей информации и исполнить предписание контролирующего органа, компания обратилась к поставщику с просьбой провести аудит на производстве. Однако поставщик отказал в предоставлении возможности его проведения, сославшись на переезд производства.
https://1prime.ru/20250319/falsifikat-855941217.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83640/29/836402922_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_9cae79be9f4b778cfadfc677537a9d5d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
"лента", роспотребнадзор, кондитерские изделия
"Лента", Роспотребнадзор, кондитерские изделия
15:20 07.04.2025
 
"Лента" приостановила продажи 28 позиций кондитерских изделий

"Лента": 28 позиций кондитерских изделий сняты с продажи для проверки соответствия нормам

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВывеска на здании гипермаркета "Лента"
Вывеска на здании гипермаркета Лента - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Торговая сеть "Лента" приостановила продажи 28 позиций кондитерских изделий до проведения аудита производственной площадки и получения подтверждений, что продукция соответствует всем нормам и стандартам, сообщила компания в своем Telegram-канале.
Отмечается, что компания изучила жалобы покупателей на качество продукции поставщика и провела собственные исследования. Кроме того, специалисты Роспотребнадзора выявили несоответствия по микробиологическим показателям четырех кремовых тортов "Фили Бейкер", три пробы были отобраны в день поставки продукции на склад магазина.
"Торговая сеть вынуждена приостановить продажу некоторых позиций до проведения аудита производственной площадки и получения подтверждений, что продукция соответствует всем нормам и стандартам. С 7 апреля компания временно останавливает продажи 28 позиций кондитерских изделий производителя. Это торты, пирожные и кремовые изделия", - говорится в сообщении.
Чтобы провести тщательную проверку поступившей информации и исполнить предписание контролирующего органа, компания обратилась к поставщику с просьбой провести аудит на производстве. Однако поставщик отказал в предоставлении возможности его проведения, сославшись на переезд производства.
Россельхознадзор - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2025
Россельхознадзор выявил множественный фальсификат в сети "Светофор"
19 марта, 12:55
 
"Лента"Роспотребнадзоркондитерские изделия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала