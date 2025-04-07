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Турция приостановит экспорт лимонов с 8 апреля
Турция приостановит экспорт лимонов с 8 апреля - 07.04.2025, ПРАЙМ
Турция приостановит экспорт лимонов с 8 апреля
Турция приостанавливает экспорт лимонов с 8 апреля из-за холодной погоды и для удовлетворения внутреннего спроса, сообщило в понедельник министерство торговли... | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T09:08+0300
2025-04-07T09:08+0300
2025-04-07T09:08+0300
экономика
турция
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СТАМБУЛ, 7 апр - ПРАЙМ. Турция приостанавливает экспорт лимонов с 8 апреля из-за холодной погоды и для удовлетворения внутреннего спроса, сообщило в понедельник министерство торговли страны. "В координации с министерством сельского и лесного хозяйства минторг принял решение временно остановить экспорт лимонов с 8 апреля в свете последних заморозков и похолодания в ряде регионов и для поддержания баланса спроса и предложения на внутреннем рынке", - сообщило ведомство в пресс-релизе. Министерство отметило, что речь идет о заморозках в провинциях Мерсин, Адана и Хатай на юге страны. При необходимости решение будет отменено. Больше всего из цитрусовых Турция поставляет зарубежным потребителям лимоны и мандарины - на них приходится 70% экспорта. Следом за ними идут апельсины (15%). Россия традиционно занимает первые строчки среди импортеров турецких лимонов.
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турция, экспорт, мировая экономика, лимоны, фрукты
Экономика, ТУРЦИЯ, экспорт, Мировая экономика, лимоны, фрукты
Турция приостановит экспорт лимонов с 8 апреля
Министерство торговли Турции: страна приостановит экспорт лимонов из-за холодов
СТАМБУЛ, 7 апр - ПРАЙМ. Турция приостанавливает экспорт лимонов с 8 апреля из-за холодной погоды и для удовлетворения внутреннего спроса, сообщило в понедельник министерство торговли страны.
"В координации с министерством сельского и лесного хозяйства минторг принял решение временно остановить экспорт лимонов с 8 апреля в свете последних заморозков и похолодания в ряде регионов и для поддержания баланса спроса и предложения на внутреннем рынке", - сообщило ведомство в пресс-релизе.
Министерство отметило, что речь идет о заморозках в провинциях Мерсин, Адана и Хатай на юге страны. При необходимости решение будет отменено.
Больше всего из цитрусовых Турция поставляет зарубежным потребителям лимоны и мандарины - на них приходится 70% экспорта. Следом за ними идут апельсины (15%).
Россия традиционно занимает первые строчки среди импортеров турецких лимонов.
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