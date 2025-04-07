https://1prime.ru/20250407/makron-856436294.html
Французские СМИ обвинили Макрона во втягивании страны в "кровавую авантюру"
Французские СМИ обвинили Макрона во втягивании страны в "кровавую авантюру" - 07.04.2025, ПРАЙМ
Французские СМИ обвинили Макрона во втягивании страны в "кровавую авантюру"
Президент Франции Эммануэль Макрон, по мнению издания Le Point, действует вопреки инициативам российского лидера Владимира Путина и бывшего президента США... | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T10:06+0300
2025-04-07T10:06+0300
2025-04-07T10:06+0300
политика
франция
эммануэль макрон
украина
россия
владимир путин
сша
дональд трамп
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/83821/37/838213754_0:0:3291:1851_1920x0_80_0_0_9b3ba195c0945ec13afc2114c482f6a7.jpg
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон, по мнению издания Le Point, действует вопреки инициативам российского лидера Владимира Путина и бывшего президента США Дональда Трампа, которые стремятся к завершению конфликта на Украине."В то время как Трамп и Путин работают на благо мира, президент Республики по отвратительным соображениям внутренней политики выступает против их благородного намерения и втягивает Францию в кровавую и абсурдную авантюру", - говорится в материале.В публикации отмечается, что независимо от мотивов Макрона, оправдать его действия невозможно. Автор также указывает, что без участия Соединенных Штатов европейские страны не смогут оказать Украине значимую поддержку, а дальнейших поступлений американской помощи ожидать уже не стоит.Во время саммита "коалиции желающих", прошедшего 27 марта в Париже, Макрон заявил, что ряд стран-участниц обсуждают возможность отправки на Украину так называемых "сил сдерживания". По словам президента Франции, данная франко-британская инициатива не предполагает замену украинским вооруженным силам и не является миссией миротворцев в классическом понимании. Задача этих подразделений будет состоять в сдерживании России. Они будут дислоцированы в заранее согласованных с украинской стороной стратегически важных точках. Макрон также признал, что внутри коалиции нет единогласия по поводу этой идеи, однако реализация инициативы, по его словам, не требует всеобщего одобрения.Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Москва не видит возможности для компромисса в вопросе размещения иностранных военных на украинской территории. По его словам, если иностранный контингент всё же окажется на Украине, Запад будет стремиться навязать свои условия урегулирования, создавая таким образом "факты на земле". В российском внешнеполитическом ведомстве ранее подчеркивали, что планы некоторых европейских стран направить "миротворцев" представляют собой откровенно провокационный шаг, направленный на то, чтобы подогревать иллюзии у киевского режима.
https://1prime.ru/20250405/makron-856412942.html
франция
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83821/37/838213754_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_9f0490f58e525e4a98443a59bda82e3f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, эммануэль макрон, украина, россия, владимир путин, сша, дональд трамп, ес
Политика, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, УКРАИНА, РОССИЯ, Владимир Путин, США, Дональд Трамп, ЕС
Французские СМИ обвинили Макрона во втягивании страны в "кровавую авантюру"
Le Point: Макрон препятствует попыткам Трампа и Путина решить украинский конфликт
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ.
Президент Франции Эммануэль Макрон, по мнению издания Le Point
, действует вопреки инициативам российского лидера Владимира Путина и бывшего президента США Дональда Трампа, которые стремятся к завершению конфликта на Украине.
"В то время как Трамп и Путин работают на благо мира, президент Республики по отвратительным соображениям внутренней политики выступает против их благородного намерения и втягивает Францию в кровавую и абсурдную авантюру", - говорится в материале.
В публикации отмечается, что независимо от мотивов Макрона, оправдать его действия невозможно. Автор также указывает, что без участия Соединенных Штатов европейские страны не смогут оказать Украине значимую поддержку, а дальнейших поступлений американской помощи ожидать уже не стоит.
Во время саммита "коалиции желающих", прошедшего 27 марта в Париже, Макрон заявил, что ряд стран-участниц обсуждают возможность отправки на Украину так называемых "сил сдерживания". По словам президента Франции, данная франко-британская инициатива не предполагает замену украинским вооруженным силам и не является миссией миротворцев в классическом понимании. Задача этих подразделений будет состоять в сдерживании России. Они будут дислоцированы в заранее согласованных с украинской стороной стратегически важных точках. Макрон также признал, что внутри коалиции нет единогласия по поводу этой идеи, однако реализация инициативы, по его словам, не требует всеобщего одобрения.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Москва не видит возможности для компромисса в вопросе размещения иностранных военных на украинской территории. По его словам, если иностранный контингент всё же окажется на Украине, Запад будет стремиться навязать свои условия урегулирования, создавая таким образом "факты на земле". В российском внешнеполитическом ведомстве ранее подчеркивали, что планы некоторых европейских стран направить "миротворцев" представляют собой откровенно провокационный шаг, направленный на то, чтобы подогревать иллюзии у киевского режима.
Telegraph посоветовала Макрону прочесть статью об использовании парфюма