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Маск напомнил пользователям X, что РФ и США "в двух милях друг от друга"

Маск напомнил пользователям X, что РФ и США "в двух милях друг от друга" - 07.04.2025, ПРАЙМ

Маск напомнил пользователям X, что РФ и США "в двух милях друг от друга"

Американский предприниматель и руководитель департамента США по государственной эффективности (DOGE) Илон Маск с помощью опубликованного видео напомнил о том,... | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T13:56+0300

2025-04-07T13:56+0300

2025-04-07T13:56+0300

илон маск

сша

россия

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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Американский предприниматель и руководитель департамента США по государственной эффективности (DOGE) Илон Маск с помощью опубликованного видео напомнил о том, что Россия и США находятся близко друг к другу. Маск в понедельник опубликовал в соцсети X видео, в котором говорится о географической близости России и отмечается, что "не все американцы знают, что США и Россия на самом деле намного ближе друг к другу". "Всего в двух милях друг от друга и более того, они даже связаны иногда... страны разделены Беринговым проливом. Но если мы присмотримся, мы увидим два маленьких острова... которые находятся на расстоянии 2,4 мили (3,8 километра - ред.) и разделяют территорию России и США", - говорится в видео, выложенном Маском, в котором также отмечается, что иногда вода между островами Крузенштерна и Ратманова замерзает и границу можно перейти пешком. При этом в комментариях к публикации пользователи X, оценивая пост, призывают к союзническим отношениям с Россией, отмечая, что между РФ и США существует больше общего, чем, например, с ЕС. "Дикость. Америка и Россия - соседи и должны быть естественными союзниками", - написал один из пользователей, блогер и ведущий подкаста Иэн Майлз Чон.

https://1prime.ru/20250405/mask-856417238.html

сша

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илон маск, сша, россия