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Медь дешевеет на перспективах снижения спроса на металлы - 07.04.2025, ПРАЙМ
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Медь дешевеет на перспективах снижения спроса на металлы
Медь дешевеет на перспективах снижения спроса на металлы - 07.04.2025, ПРАЙМ
Медь дешевеет на перспективах снижения спроса на металлы
Стоимость меди опускается в понедельник на возможности понижения спроса на металлы в ближайшее время на фоне рисков торговой войны, свидетельствуют данные бирж... | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T10:08+0300
2025-04-07T10:08+0300
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Стоимость меди опускается в понедельник на возможности понижения спроса на металлы в ближайшее время на фоне рисков торговой войны, свидетельствуют данные бирж и комментарий аналитика. По состоянию на 9.56 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex снижался в цене на 0,66%, до 4,373 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 6,26%, до 8 780 долларов, стоимость алюминия - на 2,84%, до 2 378,5 доллара, цена на цинк - на 2,08%, до 2 657 долларов. "Значительная вероятность серьезного снижения спроса на металлы на фоне полномасштабной торговой войны будет держать цены под давлением в ближайшие недели", - цитирует агентство Блумберг главу отдела сырьевых товаров BMI, подразделения Fitch Solutions, Сабрин Чоудхури (Sabrin Chowdhury). Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%, уточнил министр финансов США Скотт Бессент. В ответ Госсовет КНР 5 апреля сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Постановление вступает в силу 10 апреля. Ранее глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости заявил, что повышение США пошлин на товары из Китая не имеет под собой никаких оснований, наносит урон глобальным рынкам и вредит репутации самого Вашингтона. По его словам, введение тарифов никак не поможет США решить имеющиеся проблемы, но "нанесет серьезный урон не только глобальному рынку и торговому порядку, но и собственной репутации самих Штатов". Он также подчеркнул, что, если США не прекратят экономическое давление на Китай, Пекин ответит самым решительным образом.
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рынки, торги, сша, comex, китай, цены на медь
Экономика, Рынки, Торги, США, Comex, КИТАЙ, цены на медь
10:08 07.04.2025
 
Медь дешевеет на перспективах снижения спроса на металлы

Стоимость меди опускается в понедельник на возможности понижения спроса на металлы

© Unsplash/CALITOREМедная проволока
Медная проволока
© Unsplash/CALITORE
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Стоимость меди опускается в понедельник на возможности понижения спроса на металлы в ближайшее время на фоне рисков торговой войны, свидетельствуют данные бирж и комментарий аналитика.
По состоянию на 9.56 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex снижался в цене на 0,66%, до 4,373 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 6,26%, до 8 780 долларов, стоимость алюминия - на 2,84%, до 2 378,5 доллара, цена на цинк - на 2,08%, до 2 657 долларов.
"Значительная вероятность серьезного снижения спроса на металлы на фоне полномасштабной торговой войны будет держать цены под давлением в ближайшие недели", - цитирует агентство Блумберг главу отдела сырьевых товаров BMI, подразделения Fitch Solutions, Сабрин Чоудхури (Sabrin Chowdhury).
Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%, уточнил министр финансов США Скотт Бессент.
В ответ Госсовет КНР 5 апреля сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Постановление вступает в силу 10 апреля.
Ранее глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости заявил, что повышение США пошлин на товары из Китая не имеет под собой никаких оснований, наносит урон глобальным рынкам и вредит репутации самого Вашингтона. По его словам, введение тарифов никак не поможет США решить имеющиеся проблемы, но "нанесет серьезный урон не только глобальному рынку и торговому порядку, но и собственной репутации самих Штатов". Он также подчеркнул, что, если США не прекратят экономическое давление на Китай, Пекин ответит самым решительным образом.
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