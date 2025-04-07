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Министры торговли ЕС обсудят ответные меры против США
Министры торговли ЕС обсудят ответные меры против США - 07.04.2025, ПРАЙМ
Министры торговли ЕС обсудят ответные меры против США
Министры торговли ЕС соберутся в понедельник в Брюсселе на совещание, в ходе которого будут обсуждаться ответные меры против США, объявивших о введении новых... | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T00:25+0300
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БРЮССЕЛЬ, 7 апр - ПРАЙМ. Министры торговли ЕС соберутся в понедельник в Брюсселе на совещание, в ходе которого будут обсуждаться ответные меры против США, объявивших о введении новых пошлин, в том числе 20-процентных на товары из Евросоюза.
"Несмотря на предпочтение переговорного и конструктивного подхода, министры также обсудят возможные ответные меры", - говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС.
В настоящее время Еврокомиссия совместно с государствами ЕС обсуждает следующие шаги, которые, прежде всего, касаются реакции на американские пошлины на сталь, алюминий и автомобили, а также другие европейские товары.
"Цель ЕС заключается в том, чтобы обеспечить взвешенный и эффективный ответ", - говорится в документе. Такой ответ должен как продемонстрировать готовность защищать экономические интересы Евросоюза, так и показать открытость к достижению взаимовыгодных решений с США.
Президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. В отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель хочет вести переговоры с Вашингтоном по пошлинам, но готовит контрмеры на случай, если они не увенчаются успехом.
США являются главным торговым партнером Евросоюза. На США приходится более 20% всего экспорта ЕС. Страны ЕС экспортируют в США автомобили, строительную техники и оборудование, фармацевтические товары. В 2023 году объем торговли товарами и услугами между Евросоюзом и США достиг 1,6 триллиона евро. При этом экспорт товаров ЕС в США составил 531,6 миллиарда евро, а импорт из США достиг 333,4 миллиарда. Согласно официальным данным, ЕС импортирует услуги из США на сумму 427,3 миллиарда евро. Экспорт европейских услуг в США оценивается в 318,7 миллиарда.
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мировая экономика, сша, брюссель, вашингтон, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ес
Экономика, Мировая экономика, США, Брюссель, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, ЕС
Министры торговли ЕС обсудят ответные меры против США
Министры торговли ЕС обсудят ответные меры против США, объявивших о введении новых пошлин
БРЮССЕЛЬ, 7 апр - ПРАЙМ. Министры торговли ЕС соберутся в понедельник в Брюсселе на совещание, в ходе которого будут обсуждаться ответные меры против США, объявивших о введении новых пошлин, в том числе 20-процентных на товары из Евросоюза.
"Несмотря на предпочтение переговорного и конструктивного подхода, министры также обсудят возможные ответные меры", - говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС.
В настоящее время Еврокомиссия совместно с государствами ЕС обсуждает следующие шаги, которые, прежде всего, касаются реакции на американские пошлины на сталь, алюминий и автомобили, а также другие европейские товары.
"Цель ЕС заключается в том, чтобы обеспечить взвешенный и эффективный ответ", - говорится в документе. Такой ответ должен как продемонстрировать готовность защищать экономические интересы Евросоюза, так и показать открытость к достижению взаимовыгодных решений с США.
Президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. В отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель хочет вести переговоры с Вашингтоном по пошлинам, но готовит контрмеры на случай, если они не увенчаются успехом.
США являются главным торговым партнером Евросоюза. На США приходится более 20% всего экспорта ЕС. Страны ЕС экспортируют в США автомобили, строительную техники и оборудование, фармацевтические товары. В 2023 году объем торговли товарами и услугами между Евросоюзом и США достиг 1,6 триллиона евро. При этом экспорт товаров ЕС в США составил 531,6 миллиарда евро, а импорт из США достиг 333,4 миллиарда. Согласно официальным данным, ЕС импортирует услуги из США на сумму 427,3 миллиарда евро. Экспорт европейских услуг в США оценивается в 318,7 миллиарда.