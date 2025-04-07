https://1prime.ru/20250407/ministry-856430164.html

Министры торговли ЕС обсудят ответные меры против США

Министры торговли ЕС обсудят ответные меры против США - 07.04.2025, ПРАЙМ

Министры торговли ЕС обсудят ответные меры против США

Министры торговли ЕС соберутся в понедельник в Брюсселе на совещание, в ходе которого будут обсуждаться ответные меры против США, объявивших о введении новых... | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T00:25+0300

2025-04-07T00:25+0300

2025-04-07T00:25+0300

экономика

мировая экономика

сша

брюссель

вашингтон

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

ес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856430164.jpg?1743974721

БРЮССЕЛЬ, 7 апр - ПРАЙМ. Министры торговли ЕС соберутся в понедельник в Брюсселе на совещание, в ходе которого будут обсуждаться ответные меры против США, объявивших о введении новых пошлин, в том числе 20-процентных на товары из Евросоюза. "Несмотря на предпочтение переговорного и конструктивного подхода, министры также обсудят возможные ответные меры", - говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС. В настоящее время Еврокомиссия совместно с государствами ЕС обсуждает следующие шаги, которые, прежде всего, касаются реакции на американские пошлины на сталь, алюминий и автомобили, а также другие европейские товары. "Цель ЕС заключается в том, чтобы обеспечить взвешенный и эффективный ответ", - говорится в документе. Такой ответ должен как продемонстрировать готовность защищать экономические интересы Евросоюза, так и показать открытость к достижению взаимовыгодных решений с США. Президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. В отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель хочет вести переговоры с Вашингтоном по пошлинам, но готовит контрмеры на случай, если они не увенчаются успехом. США являются главным торговым партнером Евросоюза. На США приходится более 20% всего экспорта ЕС. Страны ЕС экспортируют в США автомобили, строительную техники и оборудование, фармацевтические товары. В 2023 году объем торговли товарами и услугами между Евросоюзом и США достиг 1,6 триллиона евро. При этом экспорт товаров ЕС в США составил 531,6 миллиарда евро, а импорт из США достиг 333,4 миллиарда. Согласно официальным данным, ЕС импортирует услуги из США на сумму 427,3 миллиарда евро. Экспорт европейских услуг в США оценивается в 318,7 миллиарда.

сша

брюссель

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, брюссель, вашингтон, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ес