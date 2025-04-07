https://1prime.ru/20250407/mintrud-856430899.html

Минтруд рассказал, в каких сферах будет меньше всего работников

Минтруд рассказал, в каких сферах будет меньше всего работников - 07.04.2025, ПРАЙМ

Минтруд рассказал, в каких сферах будет меньше всего работников

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр - РИА Новости. Уменьшение числа работников в России в ближайшие пять лет сильнее всего будет наблюдаться в сферах торговли и... | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T03:01+0300

2025-04-07T03:01+0300

2025-04-07T03:01+0300

экономика

россия

рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр - РИА Новости. Уменьшение числа работников в России в ближайшие пять лет сильнее всего будет наблюдаться в сферах торговли и государственного управления, заявил РИА Новости замглавы Минтруда РФ Дмитрий Платыгин. "Согласно прогнозу потребности в кадрах на предстоящие пять лет, наибольшее сокращение численности сотрудников ожидается в сфере торговли - на 233 тысячи человек к 2029 году, а также в сфере государственного управления - на 66 тысяч человек", - сказал Платыгин. Он объяснил, что снижение в торговле связано с развитием сети маркетплейсов и автоматизацией процесса продаж, поскольку магазины внедряют системы самообслуживания. Сокращение кадровой потребности в сфере государственного управления связано с вводом цифровых технологий на госслужбе. По данным Платыгина, которые он представил ранее, общая потребность экономики в кадрах к 2030 году составит 74,3 миллиона человек. За этот же период численность занятых, согласно прогнозу, возрастет на 800 тысяч человек.

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