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Минтруд рассказал, в каких сферах будет меньше всего работников
Минтруд рассказал, в каких сферах будет меньше всего работников - 07.04.2025, ПРАЙМ
Минтруд рассказал, в каких сферах будет меньше всего работников
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр - РИА Новости. Уменьшение числа работников в России в ближайшие пять лет сильнее всего будет наблюдаться в сферах торговли и... | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T03:01+0300
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экономика
россия
рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр - РИА Новости. Уменьшение числа работников в России в ближайшие пять лет сильнее всего будет наблюдаться в сферах торговли и государственного управления, заявил РИА Новости замглавы Минтруда РФ Дмитрий Платыгин.
"Согласно прогнозу потребности в кадрах на предстоящие пять лет, наибольшее сокращение численности сотрудников ожидается в сфере торговли - на 233 тысячи человек к 2029 году, а также в сфере государственного управления - на 66 тысяч человек", - сказал Платыгин.
Он объяснил, что снижение в торговле связано с развитием сети маркетплейсов и автоматизацией процесса продаж, поскольку магазины внедряют системы самообслуживания. Сокращение кадровой потребности в сфере государственного управления связано с вводом цифровых технологий на госслужбе.
По данным Платыгина, которые он представил ранее, общая потребность экономики в кадрах к 2030 году составит 74,3 миллиона человек. За этот же период численность занятых, согласно прогнозу, возрастет на 800 тысяч человек.
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Минтруд рассказал, в каких сферах будет меньше всего работников
Замглавы Минтруда Платыгин: в торговле и госуправлении будет меньше всего работников
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр - РИА Новости. Уменьшение числа работников в России в ближайшие пять лет сильнее всего будет наблюдаться в сферах торговли и государственного управления, заявил РИА Новости замглавы Минтруда РФ Дмитрий Платыгин.
"Согласно прогнозу потребности в кадрах на предстоящие пять лет, наибольшее сокращение численности сотрудников ожидается в сфере торговли - на 233 тысячи человек к 2029 году, а также в сфере государственного управления - на 66 тысяч человек", - сказал Платыгин.
Он объяснил, что снижение в торговле связано с развитием сети маркетплейсов и автоматизацией процесса продаж, поскольку магазины внедряют системы самообслуживания. Сокращение кадровой потребности в сфере государственного управления связано с вводом цифровых технологий на госслужбе.
По данным Платыгина, которые он представил ранее, общая потребность экономики в кадрах к 2030 году составит 74,3 миллиона человек. За этот же период численность занятых, согласно прогнозу, возрастет на 800 тысяч человек.