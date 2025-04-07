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Минцифры отметили основные условия в создании системы блокировки звонков - 07.04.2025, ПРАЙМ
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Минцифры отметили основные условия в создании системы блокировки звонков
Минцифры отметили основные условия в создании системы блокировки звонков - 07.04.2025, ПРАЙМ
Минцифры отметили основные условия в создании системы блокировки звонков
Комплексную систему, в рамках которой операторы связи должны будут блокировать звонки злоумышленников, предстоит создать такой, чтобы она точно определяла,... | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T12:38+0300
2025-04-07T12:38+0300
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Комплексную систему, в рамках которой операторы связи должны будут блокировать звонки злоумышленников, предстоит создать такой, чтобы она точно определяла, какие именно вызовы являются мошенническими, заявил замглавы Минцифры Александр Шойтов, выступая на "Российском форуме по управлению интернетом 2025". Ранее в апреле президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с ЦБ разработать единый системный подход к организации противодействия мошеннических действий, которые совершаются с использованием информационно-коммуникационных технологий. В частности, поручено принять закон для возмещении россиянам денег, украденных кибермошенниками в случае непринятия кредитными организациями и операторами связи мер противодействия. "У нас есть новые поручения президента после совещания его с правительством, где говорится о том, что должна появиться некая комплексная система, в рамках которой, в частности, операторы связи должны будут блокировать мошеннические звонки. То есть это еще нужно спроектировать и нормативно, и технологически такую систему, чтобы было однозначно понятно, какие звонки являются мошенническими", - сказал Шойтов. Он отметил, что операторы будут обязаны блокировать звонки мошенников, соответственно, появится и ответственность, если они этого не сделают.
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минцифры, технологии, финансы, мошенники, спам-звонки
Минцифры, Технологии, Финансы, МОШЕННИКИ, спам-звонки
12:38 07.04.2025
 
Минцифры отметили основные условия в создании системы блокировки звонков

Шойтов: система блокировки звонков должна четко определять мошеннические вызовы

Минцифры РФ © «Караван Ярмарка»
Минцифры РФ © «Караван Ярмарка»
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Комплексную систему, в рамках которой операторы связи должны будут блокировать звонки злоумышленников, предстоит создать такой, чтобы она точно определяла, какие именно вызовы являются мошенническими, заявил замглавы Минцифры Александр Шойтов, выступая на "Российском форуме по управлению интернетом 2025".
Ранее в апреле президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с ЦБ разработать единый системный подход к организации противодействия мошеннических действий, которые совершаются с использованием информационно-коммуникационных технологий. В частности, поручено принять закон для возмещении россиянам денег, украденных кибермошенниками в случае непринятия кредитными организациями и операторами связи мер противодействия.
"У нас есть новые поручения президента после совещания его с правительством, где говорится о том, что должна появиться некая комплексная система, в рамках которой, в частности, операторы связи должны будут блокировать мошеннические звонки. То есть это еще нужно спроектировать и нормативно, и технологически такую систему, чтобы было однозначно понятно, какие звонки являются мошенническими", - сказал Шойтов.
Он отметил, что операторы будут обязаны блокировать звонки мошенников, соответственно, появится и ответственность, если они этого не сделают.
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МинцифрыТехнологииФинансыМОШЕННИКИспам-звонки
 
 
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