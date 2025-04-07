https://1prime.ru/20250407/mintsifry-856440684.html

Минцифры отметили основные условия в создании системы блокировки звонков

Минцифры отметили основные условия в создании системы блокировки звонков - 07.04.2025, ПРАЙМ

Минцифры отметили основные условия в создании системы блокировки звонков

Комплексную систему, в рамках которой операторы связи должны будут блокировать звонки злоумышленников, предстоит создать такой, чтобы она точно определяла,... | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T12:38+0300

2025-04-07T12:38+0300

2025-04-07T12:38+0300

минцифры

технологии

финансы

мошенники

спам-звонки

https://cdnn.1prime.ru/img/83381/33/833813351_0:60:1025:636_1920x0_80_0_0_7d2c1275b685fa57ca8960748c6eaf1d.jpg

МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Комплексную систему, в рамках которой операторы связи должны будут блокировать звонки злоумышленников, предстоит создать такой, чтобы она точно определяла, какие именно вызовы являются мошенническими, заявил замглавы Минцифры Александр Шойтов, выступая на "Российском форуме по управлению интернетом 2025". Ранее в апреле президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с ЦБ разработать единый системный подход к организации противодействия мошеннических действий, которые совершаются с использованием информационно-коммуникационных технологий. В частности, поручено принять закон для возмещении россиянам денег, украденных кибермошенниками в случае непринятия кредитными организациями и операторами связи мер противодействия. "У нас есть новые поручения президента после совещания его с правительством, где говорится о том, что должна появиться некая комплексная система, в рамках которой, в частности, операторы связи должны будут блокировать мошеннические звонки. То есть это еще нужно спроектировать и нормативно, и технологически такую систему, чтобы было однозначно понятно, какие звонки являются мошенническими", - сказал Шойтов. Он отметил, что операторы будут обязаны блокировать звонки мошенников, соответственно, появится и ответственность, если они этого не сделают.

https://1prime.ru/20250331/gosuslugi-856262420.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

минцифры, технологии, финансы, мошенники, спам-звонки