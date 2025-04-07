https://1prime.ru/20250407/mishustin-856429563.html
Мишустин проведет первые переговоры с Турчиным
Мишустин проведет первые переговоры с Турчиным - 07.04.2025, ПРАЙМ
Мишустин проведет первые переговоры с Турчиным
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник проведет первые переговоры с коллегой из Белоруссии Александром Турчиным, главы кабминов на встрече уделят... | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T00:19+0300
2025-04-07T00:19+0300
2025-04-07T00:19+0300
экономика
общество
россия
рф
белоруссия
москва
владимир путин
александр лукашенко
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856429563.jpg?1743974351
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник проведет первые переговоры с коллегой из Белоруссии Александром Турчиным, главы кабминов на встрече уделят особое внимание реализации договоренностей президентов двух стан Владимира Путина и Александра Лукашенко, достигнутых в ходе мартовских переговоров в Москве.
"Седьмого апреля 2025 года в Москве председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин проведет переговоры с премьер-министром Республики Беларусь Александром Турчиным", - сообщила пресс-служба российского кабмина.
Переговоры станут первой личной встречей для премьеров двух стран после назначения Турчина 10 марта главой белорусского кабмина. Отмечается, что главы правительств обсудят актуальные вопросы российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества, а также интеграционного взаимодействия в Союзном государстве. Особое внимание будет уделено реализации совместных проектов в области промышленности, энергетики, включая мирный атом, транспортной инфраструктуры и цифровой экономики.
"Особое внимание будет уделено реализации договоренностей президента Российской Федерации Путина и президента Республики Беларусь Лукашенко, достигнутых по итогам переговоров на высшем уровне 13 марта 2025 года в Москве", - указано в материалах пресс-службы к предстоящим переговорам.
ПРОДОЛЖЕНИЕ КОНТАКТОВ МОСКВЫ И МИНСКА
Менее месяца назад состоялись переговоры президентов двух стран. Как отмечал Путин по итогам встречи с белорусским коллегой в марте, они подробно рассмотрели практически все основные вопросы двустороннего взаимодействия в экономике, культурно-гуманитарной сфере, в области безопасности и обороны. Кроме того, по итогам переговоров был подписан пакет межгосударственных и межведомственных документов.
АКЦЕНТ НА ЭНЕРГЕТИКУ
Посол России в Минске Борис Грызлов неделю назад сообщил, что встреча глав правительств Белоруссии и РФ намечена на 7 апреля, добавив, что повестка встречи будет обширной.
Белорусский премьер отмечал, что Россия является стратегическим партнером Белоруссии по всем направлениям сотрудничества, включая внешнеторговые отношения. Как отметил Турчин в ходе совещания по подготовке своего визита в Москву, на долю РФ приходится свыше 60% стоимостного объема внешней торговли товарами и более 65% экспорта.
В то же время, по его словам, многое в развитии отношений двух стран еще предстоит сделать. В числе таких приоритетных направлений он назвал активизацию цифровой повестки, завершение работы по созданию объединенных энергетических рынков.
Турчин также не исключил обсуждения нового кредита на совместные импортозамещающие проекты в ходе своего визита в Россию. По данным белорусского госагентства Белта, Лукашенко поручил премьеру в ходе встречи с кабмином РФ решить вопросы, связанные с ценой по поставкам российской нефти.
Путин после переговоров с Лукашенко в марте называл энергетику в числе приоритетных сфер российско-белорусского взаимодействия. Он отметил, что Россия традиционно поставляет в Белоруссию нефть и газ на весьма выгодных и преференциальных условиях, что является серьезным подспорьем для белорусской экономики.
СОВМЕСТНОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ САНКЦИЯМ
В правительстве РФ накануне встречи отметили, что с целью укрепления финансового, экономического и технологического суверенитета Союзного государства Россия и Белоруссия принимают совместные меры по противодействию незаконным экономическим санкциям, введенным недружественными странами.
Путин отмечал, что на Россию как главного экономического партнера Белоруссии приходится около 60% белорусского внешнеторгового оборота. По итогам 2024 года товарооборот двух стран прибавил порядка 6% и превысил 50 миллиардов долларов, это рекордный показатель, говорил президент РФ. Сейчас более 90% всех платежей в российско-белорусских коммерческих операциях приходится на национальные валюты. Таким образом взаимная торговля и инвестиции защищены от влияния третьих стран и негативных тенденций на мировых рынках, указывал Путин.
рф
белоруссия
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, рф, белоруссия, москва, владимир путин, александр лукашенко, михаил мишустин
Экономика, Общество , РОССИЯ, РФ, БЕЛОРУССИЯ, МОСКВА, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Михаил Мишустин
Мишустин проведет первые переговоры с Турчиным
Мишустин проведет первые переговоры с премьером Белоруссии Турчиным
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник проведет первые переговоры с коллегой из Белоруссии Александром Турчиным, главы кабминов на встрече уделят особое внимание реализации договоренностей президентов двух стан Владимира Путина и Александра Лукашенко, достигнутых в ходе мартовских переговоров в Москве.
"Седьмого апреля 2025 года в Москве председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин проведет переговоры с премьер-министром Республики Беларусь Александром Турчиным", - сообщила пресс-служба российского кабмина.
Переговоры станут первой личной встречей для премьеров двух стран после назначения Турчина 10 марта главой белорусского кабмина. Отмечается, что главы правительств обсудят актуальные вопросы российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества, а также интеграционного взаимодействия в Союзном государстве. Особое внимание будет уделено реализации совместных проектов в области промышленности, энергетики, включая мирный атом, транспортной инфраструктуры и цифровой экономики.
"Особое внимание будет уделено реализации договоренностей президента Российской Федерации Путина и президента Республики Беларусь Лукашенко, достигнутых по итогам переговоров на высшем уровне 13 марта 2025 года в Москве", - указано в материалах пресс-службы к предстоящим переговорам.
ПРОДОЛЖЕНИЕ КОНТАКТОВ МОСКВЫ И МИНСКА
Менее месяца назад состоялись переговоры президентов двух стран. Как отмечал Путин по итогам встречи с белорусским коллегой в марте, они подробно рассмотрели практически все основные вопросы двустороннего взаимодействия в экономике, культурно-гуманитарной сфере, в области безопасности и обороны. Кроме того, по итогам переговоров был подписан пакет межгосударственных и межведомственных документов.
Посол России в Минске Борис Грызлов неделю назад сообщил, что встреча глав правительств Белоруссии и РФ намечена на 7 апреля, добавив, что повестка встречи будет обширной.
Белорусский премьер отмечал, что Россия является стратегическим партнером Белоруссии по всем направлениям сотрудничества, включая внешнеторговые отношения. Как отметил Турчин в ходе совещания по подготовке своего визита в Москву, на долю РФ приходится свыше 60% стоимостного объема внешней торговли товарами и более 65% экспорта.
В то же время, по его словам, многое в развитии отношений двух стран еще предстоит сделать. В числе таких приоритетных направлений он назвал активизацию цифровой повестки, завершение работы по созданию объединенных энергетических рынков.
Турчин также не исключил обсуждения нового кредита на совместные импортозамещающие проекты в ходе своего визита в Россию. По данным белорусского госагентства Белта, Лукашенко поручил премьеру в ходе встречи с кабмином РФ решить вопросы, связанные с ценой по поставкам российской нефти.
Путин после переговоров с Лукашенко в марте называл энергетику в числе приоритетных сфер российско-белорусского взаимодействия. Он отметил, что Россия традиционно поставляет в Белоруссию нефть и газ на весьма выгодных и преференциальных условиях, что является серьезным подспорьем для белорусской экономики.
СОВМЕСТНОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ САНКЦИЯМ
В правительстве РФ накануне встречи отметили, что с целью укрепления финансового, экономического и технологического суверенитета Союзного государства Россия и Белоруссия принимают совместные меры по противодействию незаконным экономическим санкциям, введенным недружественными странами.
Путин отмечал, что на Россию как главного экономического партнера Белоруссии приходится около 60% белорусского внешнеторгового оборота. По итогам 2024 года товарооборот двух стран прибавил порядка 6% и превысил 50 миллиардов долларов, это рекордный показатель, говорил президент РФ. Сейчас более 90% всех платежей в российско-белорусских коммерческих операциях приходится на национальные валюты. Таким образом взаимная торговля и инвестиции защищены от влияния третьих стран и негативных тенденций на мировых рынках, указывал Путин.