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ЦБ объявил о повторном проведении акции "Монетная неделя"

ЦБ объявил о повторном проведении акции "Монетная неделя" - 07.04.2025, ПРАЙМ

ЦБ объявил о повторном проведении акции "Монетная неделя"

Акция "Монетная неделя" по обмену мелочи на бумажные деньги пройдет снова - с 7 по 19 апреля - как и в прошлый раз, в ней участвуют не только банки, но и... | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T10:15+0300

2025-04-07T10:15+0300

2025-04-07T10:15+0300

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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Акция "Монетная неделя" по обмену мелочи на бумажные деньги пройдет снова - с 7 по 19 апреля - как и в прошлый раз, в ней участвуют не только банки, но и сетевые магазины, сообщил Банк России. "Акция пройдет с 7 по 19 апреля по всей стране. Обменять накопившуюся мелочь на бумажные деньги можно в банках и сетевых магазинах. Кроме того, в отделениях банков есть возможность зачислить сумму на свой счет", - говорится в сообщении ЦБ. В прошлый раз акция, в которой участвовали не только банки, но и сетевые магазины, проходила с 7 по 20 октября. Банк России сообщает, что в этом году количество участников увеличилось в 5 раз. Теперь более 34 тысяч торговых точек и около 4 тысяч отделений банков готовы принять мелочь у граждан без комиссии. Регулятор напомнил, что в 2024 году акция проводилась дважды. В результате люди в оборот было возвращено 75 миллионов монет на 320 миллионов рублей. Вес собранной мелочи составил 336 тонн, это более пяти железнодорожных вагонов.

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финансы, банки, банк россии, монеты, купюры