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Индекс Мосбиржи отыграл большую часть дневного падения - 07.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250407/mosbirzha-856448891.html
Индекс Мосбиржи отыграл большую часть дневного падения
Индекс Мосбиржи отыграл большую часть дневного падения - 07.04.2025, ПРАЙМ
Индекс Мосбиржи отыграл большую часть дневного падения
Индекс Московской биржи ближе к закрытию основной торговой сессии отыграл большую часть дневного падения и в короткий момент времени переходил даже к росту,... | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T17:36+0300
2025-04-07T17:36+0300
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Индекс Московской биржи ближе к закрытию основной торговой сессии отыграл большую часть дневного падения и в короткий момент времени переходил даже к росту, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 17.27 снижается на 0,6%, до 2 765,27 пункта. Минутами ранее он переходил к росту максимально на 0,33%, при том что в первой половине дня он снижался более чем на 3%, а на пике, еще в утреннюю торговую сессию, снижение достигало почти 6%.
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мосбиржа, рынки, торги, индекс мосбиржи
Экономика, Мосбиржа, Рынки, Торги, индекс Мосбиржи
17:36 07.04.2025
 
Индекс Мосбиржи отыграл большую часть дневного падения

Индекс Мосбиржи ближе к закрытию основной торговой сессии отыграл большую часть падения

© Фото : Пресс-служба МосбиржиМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2025
© Фото : Пресс-служба Мосбиржи
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Индекс Московской биржи ближе к закрытию основной торговой сессии отыграл большую часть дневного падения и в короткий момент времени переходил даже к росту, следует из данных торгов.
Индекс Мосбиржи к 17.27 снижается на 0,6%, до 2 765,27 пункта.
Минутами ранее он переходил к росту максимально на 0,33%, при том что в первой половине дня он снижался более чем на 3%, а на пике, еще в утреннюю торговую сессию, снижение достигало почти 6%.
Информационная панель с данными об индексе Dow Jones на Таймс-сквер в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2025
Фондовые индексы США падают на 2-3%
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ЭкономикаМосбиржаРынкиТоргииндекс Мосбиржи
 
 
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