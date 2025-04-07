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Индекс Мосбиржи отыграл большую часть дневного падения
Индекс Мосбиржи отыграл большую часть дневного падения - 07.04.2025, ПРАЙМ
Индекс Мосбиржи отыграл большую часть дневного падения
Индекс Московской биржи ближе к закрытию основной торговой сессии отыграл большую часть дневного падения и в короткий момент времени переходил даже к росту,... | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T17:36+0300
2025-04-07T17:36+0300
2025-04-07T17:36+0300
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Индекс Московской биржи ближе к закрытию основной торговой сессии отыграл большую часть дневного падения и в короткий момент времени переходил даже к росту, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 17.27 снижается на 0,6%, до 2 765,27 пункта. Минутами ранее он переходил к росту максимально на 0,33%, при том что в первой половине дня он снижался более чем на 3%, а на пике, еще в утреннюю торговую сессию, снижение достигало почти 6%.
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мосбиржа, рынки, торги, индекс мосбиржи
Экономика, Мосбиржа, Рынки, Торги, индекс Мосбиржи
Индекс Мосбиржи отыграл большую часть дневного падения
Индекс Мосбиржи ближе к закрытию основной торговой сессии отыграл большую часть падения
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Индекс Московской биржи ближе к закрытию основной торговой сессии отыграл большую часть дневного падения и в короткий момент времени переходил даже к росту, следует из данных торгов.
Индекс Мосбиржи к 17.27 снижается на 0,6%, до 2 765,27 пункта.
Минутами ранее он переходил к росту максимально на 0,33%, при том что в первой половине дня он снижался более чем на 3%, а на пике, еще в утреннюю торговую сессию, снижение достигало почти 6%.
Фондовые индексы США падают на 2-3%