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Дума обсудит защиту от мошенничества под видом благотворительности - 07.04.2025, ПРАЙМ
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Дума обсудит защиту от мошенничества под видом благотворительности
Дума обсудит защиту от мошенничества под видом благотворительности - 07.04.2025, ПРАЙМ
Дума обсудит защиту от мошенничества под видом благотворительности
Госдума планирует 8 апреля рассмотреть в первом чтении законопроект о защите граждан от мошенников, которые действуют в интернете под видом благотворительных... | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T16:40+0300
2025-04-07T16:40+0300
госдума
вячеслав володин
общество
борьба с мошенниками
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Госдума планирует 8 апреля рассмотреть в первом чтении законопроект о защите граждан от мошенников, которые действуют в интернете под видом благотворительных организаций, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Планируем рассмотреть законопроект в первом чтении на пленарном заседании завтра, 8 апреля", - сказал Володин журналистам. Законопроектом предлагается установить возможность идентификации и аутентификации персональных страниц некоммерческих организаций в социальных сетях через портал "Госуслуги". В пояснительной записке отмечается, что принятие законопроекта позволит обезопасить граждан и организации от мошенничества в социальных сетях и обеспечит повышение доверия к некоммерческим организациям в обществе.
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госдума, вячеслав володин, общество , борьба с мошенниками
Госдума, Вячеслав Володин, Общество , борьба с мошенниками
16:40 07.04.2025
 
Дума обсудит защиту от мошенничества под видом благотворительности

ГД 8 апреля рассмотрит проект о защите от мошенничества под видом благотворительности

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкГлобальная атака вируса-вымогателя
Глобальная атака вируса-вымогателя - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Госдума планирует 8 апреля рассмотреть в первом чтении законопроект о защите граждан от мошенников, которые действуют в интернете под видом благотворительных организаций, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Планируем рассмотреть законопроект в первом чтении на пленарном заседании завтра, 8 апреля", - сказал Володин журналистам.
Законопроектом предлагается установить возможность идентификации и аутентификации персональных страниц некоммерческих организаций в социальных сетях через портал "Госуслуги". В пояснительной записке отмечается, что принятие законопроекта позволит обезопасить граждан и организации от мошенничества в социальных сетях и обеспечит повышение доверия к некоммерческим организациям в обществе.
%Взятка - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2025
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