https://1prime.ru/20250407/moshennichestvo-856447299.html

Дума обсудит защиту от мошенничества под видом благотворительности

Дума обсудит защиту от мошенничества под видом благотворительности - 07.04.2025, ПРАЙМ

Дума обсудит защиту от мошенничества под видом благотворительности

Госдума планирует 8 апреля рассмотреть в первом чтении законопроект о защите граждан от мошенников, которые действуют в интернете под видом благотворительных... | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T16:40+0300

2025-04-07T16:40+0300

2025-04-07T16:40+0300

госдума

вячеслав володин

общество

борьба с мошенниками

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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Госдума планирует 8 апреля рассмотреть в первом чтении законопроект о защите граждан от мошенников, которые действуют в интернете под видом благотворительных организаций, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Планируем рассмотреть законопроект в первом чтении на пленарном заседании завтра, 8 апреля", - сказал Володин журналистам. Законопроектом предлагается установить возможность идентификации и аутентификации персональных страниц некоммерческих организаций в социальных сетях через портал "Госуслуги". В пояснительной записке отмечается, что принятие законопроекта позволит обезопасить граждан и организации от мошенничества в социальных сетях и обеспечит повышение доверия к некоммерческим организациям в обществе.

https://1prime.ru/20250406/investitsii-856424686.html

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госдума, вячеслав володин, общество , борьба с мошенниками