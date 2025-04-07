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Станцию метро "Крылатское" в Москве закрыли для проверки инфраструктуры
Станцию метро "Крылатское" в Москве закрыли для проверки инфраструктуры - 07.04.2025, ПРАЙМ
Станцию метро "Крылатское" в Москве закрыли для проверки инфраструктуры
Станция "Крылатское" метро Москвы закрыта для проверки инфраструктуры, поезда проезжают без остановки, сообщил департамент транспорта. | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T07:00+0300
2025-04-07T07:00+0300
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Станция "Крылатское" метро Москвы закрыта для проверки инфраструктуры, поезда проезжают без остановки, сообщил департамент транспорта.
"Станция "Крылатское" временно закрыта для проверки инфраструктуры. Поезда проезжают станцию без остановки", - сообщил дептранс в своем Telegram-канале.
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бизнес, россия, москва
Бизнес, Энергетика, РОССИЯ, МОСКВА
Станцию метро "Крылатское" в Москве закрыли для проверки инфраструктуры
Станцию метро "Крылатское" в Москве закрыли для проверки инфраструктуры
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Станция "Крылатское" метро Москвы закрыта для проверки инфраструктуры, поезда проезжают без остановки, сообщил департамент транспорта.
"Станция "Крылатское" временно закрыта для проверки инфраструктуры. Поезда проезжают станцию без остановки", - сообщил дептранс в своем Telegram-канале.