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Станцию метро "Крылатское" в Москве закрыли для проверки инфраструктуры

Станцию метро "Крылатское" в Москве закрыли для проверки инфраструктуры - 07.04.2025, ПРАЙМ

Станцию метро "Крылатское" в Москве закрыли для проверки инфраструктуры

Станция "Крылатское" метро Москвы закрыта для проверки инфраструктуры, поезда проезжают без остановки, сообщил департамент транспорта. | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T07:00+0300

2025-04-07T07:00+0300

2025-04-07T07:00+0300

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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Станция "Крылатское" метро Москвы закрыта для проверки инфраструктуры, поезда проезжают без остановки, сообщил департамент транспорта. "Станция "Крылатское" временно закрыта для проверки инфраструктуры. Поезда проезжают станцию без остановки", - сообщил дептранс в своем Telegram-канале.

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