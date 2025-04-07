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США продлили разрешение своим компаниям и гражданам платить налоги в России

США продлили разрешение своим компаниям и гражданам платить налоги в России - 07.04.2025, ПРАЙМ

США продлили разрешение своим компаниям и гражданам платить налоги в России

США продлили разрешение американским физлицам и организациям платить налоги, сборы, пошлины и иные обязательные платежи в России до 9 июля, следует из лицензии... | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T23:23+0300

2025-04-07T23:23+0300

2025-04-07T23:30+0300

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ВАШИНГТОН, 7 апр - ПРАЙМ. США продлили разрешение американским физлицам и организациям платить налоги, сборы, пошлины и иные обязательные платежи в России до 9 июля, следует из лицензии минфина страны."Граждане США или организации, находящиеся в собственности или под контролем граждан США напрямую или косвенно, имеют право платить налоги, сборы или импортные пошлины, а также приобретать или получать разрешения, лицензии, регистрации, сертификаты или налоговые возмещения… до 12.01 по восточному летнему времени (07.01 мск) 9 июля 2025 года", - указано в документе.Отмечается, что речь идет о платежах с участием российского ЦБ, Фонда национального благосостояния и министерства финансов.

https://1prime.ru/20250404/britaniya-856403772.html

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сша, юрлица, физлица, налоги, россия