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Индекс Nikkei 225 упал ниже 30792,74 пункта

Индекс Nikkei 225 упал ниже 30792,74 пункта - 07.04.2025, ПРАЙМ

Индекс Nikkei 225 упал ниже 30792,74 пункта

Индекс Nikkei 225, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, через полчаса с небольшим после начала торгов на Токийской бирже обрушился... | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T04:56+0300

2025-04-07T04:56+0300

2025-04-07T04:56+0300

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ТОКИО, 7 апр – ПРАЙМ. Индекс Nikkei 225, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, через полчаса с небольшим после начала торгов на Токийской бирже обрушился на 2987,84 пункта до отметки 30792,74, свидетельствуют данные торгов. Это составляет более 8%. Столь резкое падение стало третьим в истории. Снижение индекса ниже психологической отметки 31000 произошло впервые за 1,5 года. Из-за резких колебаний цен на Осакской бирже было временно введено ограничение на торговлю фьючерсами на государственные ценные бумаги. Затем падение замедлилось и сейчас составляет около 6%. Аналитики связывают падение индекса с введением пошлин США и ответными пошлинами со стороны Китая. Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о введении зеркальных пошлин на зарубежный импорт, для Японии они составят 24%. Кроме того, он подписал распоряжение о введении с 3 апреля 25-процентных пошлин на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей, заявив, что такая мера необходима для защиты "национальной безопасности".

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рынки, торги, акции, япония, сша, токио, дональд трамп, nikkei