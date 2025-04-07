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Путин и Лукашенко обсудили по телефону военные учения и СВО - 07.04.2025, ПРАЙМ
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Путин и Лукашенко обсудили по телефону военные учения и СВО
Путин и Лукашенко обсудили по телефону военные учения и СВО - 07.04.2025, ПРАЙМ
Путин и Лукашенко обсудили по телефону военные учения и СВО
Президент России Владимир Путин по телефону поблагодарил белорусского коллегу Александра Лукашенко за задержание белорусской таможней на польско-белорусской... | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T20:21+0300
2025-04-07T20:26+0300
политика
владимир путин
александр лукашенко
телефонный разговор
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МИНСК, 7 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин по телефону поблагодарил белорусского коллегу Александра Лукашенко за задержание белорусской таможней на польско-белорусской границе крупной партии взрывчатки, которая транспортировалась в РФ, сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул первого"."Телефонный разговор президентов Беларуси и России состоялся сегодня вечером. Владимир Путин позвонил Александру Лукашенко и поблагодарил за задержание крупнейшей партии особо опасного груза - взрывчатки", - говорится в сообщении.Согласно сообщению, "президент России попросил передать благодарность и насколько возможно поощрить специалистов и экспертов, обнаруживших и идентифицировавших опасный груз".Также президенты обсудили предстоящие встречи, в том числе в конце апреля в Волгограде."Главы государств обсудили предстоящие встречи, в том числе в конце апреля в Волгограде. Договорившись при встрече подробно обсудить актуальные вопросы сотрудничества и обменяться мнениями по широкому спектру тем в целом", - говорится в сообщении.Вместе с тем главы государств обсудили предстоящие совместные учения вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2025" и ситуацию в зоне СВО."В разговоре Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили предстоящие (в сентябре на территории Белоруссии - ред.) белорусско-российские учения "Запад-2025" и кратко коснулись ситуации в зоне специальной военной операции", - говорится в сообщении.В воскресенье государственный таможенный комитет Белоруссии сообщил, что пресечен ввоз на территорию ЕАЭС крупнейшей в истории республики партии взрывчатки: 580 килограммов особо мощного взрывчатого вещества иностранного производства, предположительно, США, пытался провезти через белорусско-польскую границу и далее транспортировать в Россию 41-летний водитель. Он задержан, ему грозит до 10 лет лишения свободы, возбуждено уголовное дело. Экспертиза показала, что обнаруженное вещество - мощное бризантное взрывчатое вещество пентаэритриттетранитрат. В эфире телеканала "Беларусь 1" позже уточнили, что микроавтобус с молдавскими номерами, который следовал из Литвы через польско-белорусскую границу в Россию, был задержан 2 апреля. Автомобиль был профессионально переварен для сокрытия взрывчатки. Водитель заявил телеканалу, что им "воспользовались", о взрывчатке он не знал.
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владимир путин, александр лукашенко, телефонный разговор
Политика, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Телефонный разговор
20:21 07.04.2025 (обновлено: 20:26 07.04.2025)
 
Путин и Лукашенко обсудили по телефону военные учения и СВО

Путин и Лукашенко обсудили по телефону предстоящие совместные учения и СВО

© РИА Новости . Алексей Дружинин | Перейти в медиабанк#Владимир Путин разговаривает по телефону
#Владимир Путин разговаривает по телефону - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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МИНСК, 7 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин по телефону поблагодарил белорусского коллегу Александра Лукашенко за задержание белорусской таможней на польско-белорусской границе крупной партии взрывчатки, которая транспортировалась в РФ, сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул первого".
"Телефонный разговор президентов Беларуси и России состоялся сегодня вечером. Владимир Путин позвонил Александру Лукашенко и поблагодарил за задержание крупнейшей партии особо опасного груза - взрывчатки", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, "президент России попросил передать благодарность и насколько возможно поощрить специалистов и экспертов, обнаруживших и идентифицировавших опасный груз".
Также президенты обсудили предстоящие встречи, в том числе в конце апреля в Волгограде.
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"Главы государств обсудили предстоящие встречи, в том числе в конце апреля в Волгограде. Договорившись при встрече подробно обсудить актуальные вопросы сотрудничества и обменяться мнениями по широкому спектру тем в целом", - говорится в сообщении.
Вместе с тем главы государств обсудили предстоящие совместные учения вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2025" и ситуацию в зоне СВО.
"В разговоре Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили предстоящие (в сентябре на территории Белоруссии - ред.) белорусско-российские учения "Запад-2025" и кратко коснулись ситуации в зоне специальной военной операции", - говорится в сообщении.
В воскресенье государственный таможенный комитет Белоруссии сообщил, что пресечен ввоз на территорию ЕАЭС крупнейшей в истории республики партии взрывчатки: 580 килограммов особо мощного взрывчатого вещества иностранного производства, предположительно, США, пытался провезти через белорусско-польскую границу и далее транспортировать в Россию 41-летний водитель. Он задержан, ему грозит до 10 лет лишения свободы, возбуждено уголовное дело. Экспертиза показала, что обнаруженное вещество - мощное бризантное взрывчатое вещество пентаэритриттетранитрат. В эфире телеканала "Беларусь 1" позже уточнили, что микроавтобус с молдавскими номерами, который следовал из Литвы через польско-белорусскую границу в Россию, был задержан 2 апреля. Автомобиль был профессионально переварен для сокрытия взрывчатки. Водитель заявил телеканалу, что им "воспользовались", о взрывчатке он не знал.
 
ПолитикаВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоТелефонный разговор
 
 
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