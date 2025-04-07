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Песков рассказал о деталях телефонного разговора Путина и Лукашенко
Песков рассказал о деталях телефонного разговора Путина и Лукашенко - 07.04.2025, ПРАЙМ
Песков рассказал о деталях телефонного разговора Путина и Лукашенко
Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили текущие вопросы взаимодействия двух | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T21:29+0300
2025-04-07T21:29+0300
2025-04-07T21:30+0300
политика
владимир путин
александр лукашенко
телефонный разговор
дмитрий песков
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили текущие вопросы взаимодействия двух стран, а также затронули тему сотрудничества государств по линии спецслужб в борьбе с терроризмом, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Главы государств обсудили текущие вопросы взаимодействия двух стран. Была также затронута тема сотрудничества по линии специальных служб России и Беларуси в борьбе с терроризмом", - сказал он.
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владимир путин, александр лукашенко, телефонный разговор, дмитрий песков
Политика, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Телефонный разговор, Дмитрий Песков
Песков рассказал о деталях телефонного разговора Путина и Лукашенко
Песков: Путин и Лукашенко обсудили по телефону сотрудничество спецслужб
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили текущие вопросы взаимодействия двух стран, а также затронули тему сотрудничества государств по линии спецслужб в борьбе с терроризмом, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Главы государств обсудили текущие вопросы взаимодействия двух стран. Была также затронута тема сотрудничества по линии специальных служб России и Беларуси в борьбе с терроризмом", - сказал он.
Путин и Лукашенко обсудили по телефону военные учения и СВО