https://1prime.ru/20250407/peregovory-856453597.html

Песков рассказал о деталях телефонного разговора Путина и Лукашенко

Песков рассказал о деталях телефонного разговора Путина и Лукашенко - 07.04.2025, ПРАЙМ

Песков рассказал о деталях телефонного разговора Путина и Лукашенко

Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили текущие вопросы взаимодействия двух | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T21:29+0300

2025-04-07T21:29+0300

2025-04-07T21:30+0300

политика

владимир путин

александр лукашенко

телефонный разговор

дмитрий песков

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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили текущие вопросы взаимодействия двух стран, а также затронули тему сотрудничества государств по линии спецслужб в борьбе с терроризмом, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Главы государств обсудили текущие вопросы взаимодействия двух стран. Была также затронута тема сотрудничества по линии специальных служб России и Беларуси в борьбе с терроризмом", - сказал он.

https://1prime.ru/20250407/peregovory-856452709.html

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владимир путин, александр лукашенко, телефонный разговор, дмитрий песков