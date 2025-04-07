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Трамп сообщил о проведении прямых переговоров с Ираном

Трамп сообщил о проведении прямых переговоров с Ираном - 07.04.2025, ПРАЙМ

Трамп сообщил о проведении прямых переговоров с Ираном

Президент США Дональд Трамп объявил о проведении прямых переговоров с Ираном, по его словам, в субботу состоится встреча "почти на высшем уровне" и есть надежда | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T22:38+0300

2025-04-07T22:38+0300

2025-04-07T22:48+0300

политика

дональд трамп

переговоры

иран

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ВАШИНГТОН, 7 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп объявил о проведении прямых переговоров с Ираном, по его словам, в субботу состоится встреча "почти на высшем уровне" и есть надежда на сделку, поскольку никто не хочет противоположного."У нас идут прямые переговоры с Ираном. Они начали это. В субботу будет очень большая встреча, посмотрим, что будет", - заявил Трамп после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.Трамп прямо не сказал, что переговоры касаются ядерной программы, и не объяснил, какие альтернативы им имеет в виду, отметив, что "достижение сделки было бы предпочтительней, чем противоположное"."Я бы не хотел противоположного, и Израиль бы не хотел, посмотрим, сможем ли мы это избежать. Надеюсь, эти переговоры будут успешными. В интересах Ирана, чтобы так было", - сказал президент США.По словам Трампа, переговоры с Ираном идут на самом высоком уровне, напрямую, с расчетом на достижение сделки. Президент добавил, что встреча в субботу будет "почти на высшем уровне".Трамп 7 марта сообщил, что направил верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи послание с предложением провести переговоры по ядерной проблематике. Тегеран отказался от прямого диалога с США, но допустил продолжение переговоров через посредников.Трамп 30 марта заявил, что через две недели введет дополнительные пошлины в отношении Ирана, если переговоры по ядерной программе не дадут результатов. Он также пригрозил беспрецедентными бомбардировками исламской республики в случае отказа от сделки. В ответ Хаменеи отметил, что не верит в вероятность военной интервенции США, но предупредил: любая попытка Вашингтона спровоцировать беспорядки в Иране встретит решительный отпор.

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дональд трамп, переговоры, иран