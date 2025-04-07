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Трамп заявил, что на переговорах с Нетаньяху пришел к "хорошим решениям"

Трамп заявил, что на переговорах с Нетаньяху пришел к "хорошим решениям" - 07.04.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил, что на переговорах с Нетаньяху пришел к "хорошим решениям"

Президент США Дональд Трамп заявил, что на переговорах с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху пришел к "хорошим решениям и выводам". | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T22:43+0300

2025-04-07T22:43+0300

2025-04-07T22:47+0300

политика

дональд трамп

биньямин нетаньяху

переговоры

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ВАШИНГТОН, 7 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что на переговорах с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху пришел к "хорошим решениям и выводам". "Я думаю, мы пришли к некоторым довольно хорошим решениям и выводам, и после этого мы еще немного поработаем", - сказал он журналистам на встрече с Нетаньяху. Трамп добавил, что визит Нетаньяху является "короткой остановкой", но в Белом доме ценят его присутствие. "Мы являемся друзьями Израиля", - отметил он.При этом Нетаньяху пообещал устранить действующие импортные пошлины."Господин президент (Трамп - ред.), мы намерены устранить пошлины, и быстро", - сказал он журналистам.Нетаньяху добавил, что также намерен устранить торговый дефицит в торговле Израиля и США.

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дональд трамп, биньямин нетаньяху, переговоры