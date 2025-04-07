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"США воюют с РФ". В Америке сделали парадоксальное заявление о переговорах - 07.04.2025, ПРАЙМ
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"США воюют с РФ". В Америке сделали парадоксальное заявление о переговорах
"США воюют с РФ". В Америке сделали парадоксальное заявление о переговорах - 07.04.2025, ПРАЙМ
"США воюют с РФ". В Америке сделали парадоксальное заявление о переговорах
В украинском конфликте Соединенные Штаты опосредованно воюют с Российской Федерацией, притворяясь посредниками. Такое мнение в социальной сети X высказал... | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T18:07+0300
2025-04-07T18:07+0300
политика
сша
россия
переговоры
конфликт на украине
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МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. В украинском конфликте Соединенные Штаты опосредованно воюют с Российской Федерацией, притворяясь посредниками. Такое мнение в социальной сети X высказал военный эксперт, офицер морской пехоты ВС США в отставке Брайан Берлетик.В частности, он отметил, что "США, в том числе при администрации (президента США Дональда - прим. ред.) Трампа, ведут войну с Россией через Украину, выдавая себя за "посредников".При этом Берлетик подчеркнул, что тот факт, что Белый дом не смог добиться быстрого результата в украинском урегулировании, показывает, что Российская Федерация не попалась на эту американскую уловку."Россия, судя по всему, на это не клюнула", — сказал эксперт.По недавнему заявлению государственного секретаря США Марко Рубио, американской администрации важно видеть реальный прогресс в процессе урегулирования украинского конфликта, иначе Вашингтон может решить, что Российская Федерация не заинтересована в установлении мира на Украине. Если Соединенные Штаты поймут, что Россия якобы затягивает процесс урегулирования, то Трамп может пересмотреть свою позицию.
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сша, россия, переговоры, конфликт на украине
Политика, США, РОССИЯ, переговоры, Конфликт на Украине
18:07 07.04.2025
 
"США воюют с РФ". В Америке сделали парадоксальное заявление о переговорах

Экс-морпех Берлетик: Россия не клюнула на подход США в переговорах

© РИА Новости . Дмитрий Астаховне брать Флаги России и США
не брать Флаги России и США - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. В украинском конфликте Соединенные Штаты опосредованно воюют с Российской Федерацией, притворяясь посредниками. Такое мнение в социальной сети X высказал военный эксперт, офицер морской пехоты ВС США в отставке Брайан Берлетик.
В частности, он отметил, что "США, в том числе при администрации (президента США Дональда - прим. ред.) Трампа, ведут войну с Россией через Украину, выдавая себя за "посредников".
При этом Берлетик подчеркнул, что тот факт, что Белый дом не смог добиться быстрого результата в украинском урегулировании, показывает, что Российская Федерация не попалась на эту американскую уловку.
"Россия, судя по всему, на это не клюнула", — сказал эксперт.
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Глава РФПИ выразил надежду на восстановление отношений России и США
Вчера, 14:55
По недавнему заявлению государственного секретаря США Марко Рубио, американской администрации важно видеть реальный прогресс в процессе урегулирования украинского конфликта, иначе Вашингтон может решить, что Российская Федерация не заинтересована в установлении мира на Украине. Если Соединенные Штаты поймут, что Россия якобы затягивает процесс урегулирования, то Трамп может пересмотреть свою позицию.
 
ПолитикаСШАРОССИЯпереговорыКонфликт на Украине
 
 
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