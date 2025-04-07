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В Кремле не сообщили точную дату следующих переговоров России и США
В Кремле не сообщили точную дату следующих переговоров России и США - 07.04.2025, ПРАЙМ
В Кремле не сообщили точную дату следующих переговоров России и США
Конкретной даты проведения следующих переговоров между Россией и США пока нет, но есть понимание обеих сторон, что контакты должны быть продолжены, заявил... | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T13:05+0300
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Конкретной даты проведения следующих переговоров между Россией и США пока нет, но есть понимание обеих сторон, что контакты должны быть продолжены, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Действительно, продолжение должно быть. Это общее понимание. Конкретного дня пока нет. Как только он появится, мы вас проинформируем", - сказал он журналистам. Кроме того, пресс-секретарь подчеркнул, что президент России Владимир Путин поддерживает идею о необходимости прекращении огня, однако для достижения взаимного понимания важно также прояснить все нюансы со стороны Украины.Песков отметил, что Россия по прежнему ожидает ответа со стороны Киева, однако ввиду неподконтрольности киевского режима и его невозможности контролировать действия целого ряда экстремистских и националистических подразделений, украинская сторона до сих пор не дала ответов на вопросы касательно прекращения огня. "Это связано и с планами дальнейшей милитаризации Киева. Все эти нюансы по-прежнему на повестке дня", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Кроме того, Песков подчеркнул, что несмотря на солидарность с идеей о прекращении огня, Россия должна обеспечить в первую очередь собственные интересы.18 марта состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. По сообщениям Кремля, в ходе беседы российский и американский лидеры обсудили украинский конфликт, после чего американская сторона выступила с предложением о взаимном отказе России и Украины от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Тем не менее, уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как отметил Песков, со стороны Киева на сегодняшний день не наблюдается взаимности по прекращению ударов по российским объектам.На прошлой неделе спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью Первому каналу заявил, что новые контакты России и США можно ждать уже на следующей неделе.
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россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, США, УКРАИНА, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
В Кремле не сообщили точную дату следующих переговоров России и США
Песков: Россия и США понимают важность продолжения контактов, конкретных дат пока нет
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Конкретной даты проведения следующих переговоров между Россией и США пока нет, но есть понимание обеих сторон, что контакты должны быть продолжены, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Действительно, продолжение должно быть. Это общее понимание. Конкретного дня пока нет. Как только он появится, мы вас проинформируем", - сказал он журналистам.
Кроме того, пресс-секретарь подчеркнул, что президент России Владимир Путин поддерживает идею о необходимости прекращении огня, однако для достижения взаимного понимания важно также прояснить все нюансы со стороны Украины.
Песков отметил, что Россия по прежнему ожидает ответа со стороны Киева, однако ввиду неподконтрольности киевского режима и его невозможности контролировать действия целого ряда экстремистских и националистических подразделений, украинская сторона до сих пор не дала ответов на вопросы касательно прекращения огня.
"Это связано и с планами дальнейшей милитаризации Киева. Все эти нюансы по-прежнему на повестке дня", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Кроме того, Песков подчеркнул, что несмотря на солидарность с идеей о прекращении огня, Россия должна обеспечить в первую очередь собственные интересы.
18 марта состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. По сообщениям Кремля, в ходе беседы российский и американский лидеры обсудили украинский конфликт, после чего американская сторона выступила с предложением о взаимном отказе России и Украины от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Тем не менее, уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как отметил Песков, со стороны Киева на сегодняшний день не наблюдается взаимности по прекращению ударов по российским объектам.
На прошлой неделе спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью Первому каналу заявил, что новые контакты России и США можно ждать уже на следующей неделе.
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