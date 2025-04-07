Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин в понедельник примет с докладом главу "Аэрофлота", сообщил Песков - 07.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250407/peskov-856441471.html
Путин в понедельник примет с докладом главу "Аэрофлота", сообщил Песков
Путин в понедельник примет с докладом главу "Аэрофлота", сообщил Песков - 07.04.2025, ПРАЙМ
Путин в понедельник примет с докладом главу "Аэрофлота", сообщил Песков
Президент России Владимир Путин в понедельник заслушает доклад главы "Аэрофлота" Сергея Александровского, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства... | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T13:07+0300
2025-04-07T13:07+0300
москва
дмитрий песков
владимир путин
аэрофлот
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975271_0:107:3263:1942_1920x0_80_0_0_1de335c08e58f821491d20a5fd3fc694.jpg
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в понедельник заслушает доклад главы "Аэрофлота" Сергея Александровского, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Песков в обращении журналистам назвал главу Аэрофлота крупнейшим российским авиаперевозчиком."Поэтому, конечно, Путин традиционно с большим вниманием относится и к результатам деятельности компании, и к тем возможным текущим проблемам, которые на повестке дня у компании, и всегда принимает в этом участие. Вот сегодня Александровский как раз доложит президенту о том, что происходит, как развивается дальше наш "Аэрофлот", - сказал Песков.
https://1prime.ru/20250404/aeroflot-856378969.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975271_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_9e3f43c07508759cd5aa527ac4f6bb03.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
москва, дмитрий песков, владимир путин, аэрофлот
МОСКВА, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Аэрофлот
13:07 07.04.2025
 
Путин в понедельник примет с докладом главу "Аэрофлота", сообщил Песков

Песков: Путин в понедельник заслушает доклад главы "Аэрофлота" Александровского

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска авиакомпании "Аэрофлот" в Москве.
Вывеска авиакомпании Аэрофлот в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в понедельник заслушает доклад главы "Аэрофлота" Сергея Александровского, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков в обращении журналистам назвал главу Аэрофлота крупнейшим российским авиаперевозчиком.
"Поэтому, конечно, Путин традиционно с большим вниманием относится и к результатам деятельности компании, и к тем возможным текущим проблемам, которые на повестке дня у компании, и всегда принимает в этом участие. Вот сегодня Александровский как раз доложит президенту о том, что происходит, как развивается дальше наш "Аэрофлот", - сказал Песков.
Вывеска авиакомпании Аэрофлот в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
"Аэрофлот" летом увеличит частоту полётов в Калининград
4 апреля, 11:27
 
МОСКВАДмитрий ПесковВладимир ПутинАэрофлот
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала