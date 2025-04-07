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Путин в понедельник примет с докладом главу "Аэрофлота", сообщил Песков

Путин в понедельник примет с докладом главу "Аэрофлота", сообщил Песков - 07.04.2025, ПРАЙМ

Путин в понедельник примет с докладом главу "Аэрофлота", сообщил Песков

Президент России Владимир Путин в понедельник заслушает доклад главы "Аэрофлота" Сергея Александровского, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства... | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T13:07+0300

2025-04-07T13:07+0300

2025-04-07T13:07+0300

москва

дмитрий песков

владимир путин

аэрофлот

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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в понедельник заслушает доклад главы "Аэрофлота" Сергея Александровского, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Песков в обращении журналистам назвал главу Аэрофлота крупнейшим российским авиаперевозчиком."Поэтому, конечно, Путин традиционно с большим вниманием относится и к результатам деятельности компании, и к тем возможным текущим проблемам, которые на повестке дня у компании, и всегда принимает в этом участие. Вот сегодня Александровский как раз доложит президенту о том, что происходит, как развивается дальше наш "Аэрофлот", - сказал Песков.

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москва, дмитрий песков, владимир путин, аэрофлот