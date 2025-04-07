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В заливе Петра Великого нашли затонувшую в годы войны подлодку - 07.04.2025, ПРАЙМ
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В заливе Петра Великого нашли затонувшую в годы войны подлодку
В заливе Петра Великого нашли затонувшую в годы войны подлодку - 07.04.2025, ПРАЙМ
В заливе Петра Великого нашли затонувшую в годы войны подлодку
Военнослужащие Тихоокеанского флота при поддержке ветеранских организаций обнаружили в заливе Петра Великого затонувшую в годы Великой Отечественной войны... | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T06:14+0300
2025-04-07T06:14+0300
экономика
общество
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 7 апр – ПРАЙМ. Военнослужащие Тихоокеанского флота при поддержке ветеранских организаций обнаружили в заливе Петра Великого затонувшую в годы Великой Отечественной войны подводную лодку типа "Малютка", поиски которой начались около 20 лет назад, сообщает ТОФ. "В заливе Петра Великого в результате длительных поисков силами ТОФ при активной поддержке ветеранских организаций моряков-подводников обнаружена затонувшая в годы Великой Отечественной войны подводная лодка типа "Малютка". Предположительно, обнаруженная дизельная субмарина является подводной лодкой "М-49" Тихоокеанского флота, связь с которой потерялась 16 августа 1941 года. На подводной лодке "М-49" погиб экипаж в составе 22 человек", - говорится в сообщении. Поиск погибших подводных лодок "М-49" и "М-63" ТОФ начался около 20 лет назад. Они пропали без вести в период между 10 и 17 августа 1941 года. Для поисковых работ в разное время привлекались научно-исследовательское парусное судно "Искра", гидрографическое судно "Вице-адмирал Воронцов" и другие суда ТОФ. Достоверно установить место гибели и тип обнаруженной подводной лодки удалось экипажу спасательного судна "Игорь Белоусов" ТОФ. Моряки обследовали найденный объект с помощью подводных телеуправляемых аппаратов и установили, что по размерам, форме и вооружению подводная лодка соответствует параметрам субмарин типа "Малютка". Две малые подводные лодки Тихоокеанского флота М-49 и М-63 пропали в августе 1941 года во время выполнения боевого задания в юго-западной части залива Петра Великого. Субмарины этого типа получили название "Малютки" за размеры, позволявшие перевозить корабли по железной дороге без разборки. Подлодки серии "М" имели водоизмещение 258 тонн, две торпеды в носовых аппаратах и 45-миллиметровую пушку у рубки.
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общество , владивосток
Экономика, Общество , Владивосток
06:14 07.04.2025
 
В заливе Петра Великого нашли затонувшую в годы войны подлодку

Военнослужащие ТОФ обнаружили в заливе Петра Великого затонувшую в годы войны подлодку

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ВЛАДИВОСТОК, 7 апр – ПРАЙМ. Военнослужащие Тихоокеанского флота при поддержке ветеранских организаций обнаружили в заливе Петра Великого затонувшую в годы Великой Отечественной войны подводную лодку типа "Малютка", поиски которой начались около 20 лет назад, сообщает ТОФ.
"В заливе Петра Великого в результате длительных поисков силами ТОФ при активной поддержке ветеранских организаций моряков-подводников обнаружена затонувшая в годы Великой Отечественной войны подводная лодка типа "Малютка". Предположительно, обнаруженная дизельная субмарина является подводной лодкой "М-49" Тихоокеанского флота, связь с которой потерялась 16 августа 1941 года. На подводной лодке "М-49" погиб экипаж в составе 22 человек", - говорится в сообщении.
Поиск погибших подводных лодок "М-49" и "М-63" ТОФ начался около 20 лет назад. Они пропали без вести в период между 10 и 17 августа 1941 года. Для поисковых работ в разное время привлекались научно-исследовательское парусное судно "Искра", гидрографическое судно "Вице-адмирал Воронцов" и другие суда ТОФ.
Достоверно установить место гибели и тип обнаруженной подводной лодки удалось экипажу спасательного судна "Игорь Белоусов" ТОФ. Моряки обследовали найденный объект с помощью подводных телеуправляемых аппаратов и установили, что по размерам, форме и вооружению подводная лодка соответствует параметрам субмарин типа "Малютка".
Две малые подводные лодки Тихоокеанского флота М-49 и М-63 пропали в августе 1941 года во время выполнения боевого задания в юго-западной части залива Петра Великого. Субмарины этого типа получили название "Малютки" за размеры, позволявшие перевозить корабли по железной дороге без разборки. Подлодки серии "М" имели водоизмещение 258 тонн, две торпеды в носовых аппаратах и 45-миллиметровую пушку у рубки.
 
ЭкономикаОбществоВладивосток
 
 
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