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Мосбиржа понизила границу ценового коридора сильно дешевеющих акций ПИКа
Мосбиржа понизила границу ценового коридора сильно дешевеющих акций ПИКа - 07.04.2025, ПРАЙМ
Мосбиржа понизила границу ценового коридора сильно дешевеющих акций ПИКа
Московская биржа понизила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков сильно дешевеющих обыкновенных акций девелоперской компании ПИК, следует... | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T10:44+0300
2025-04-07T10:44+0300
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Московская биржа понизила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков сильно дешевеющих обыкновенных акций девелоперской компании ПИК, следует из сообщения торговой площадки. "В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 07.04.2025, 10-06 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора (до 412.7) и диапазона оценки рыночных рисков (до 361.18 рубля, эквивалентно ставке 30.0 %) ценной бумаги PIKK (ПИК ао)", - говорится в сообщении биржи. Акции ПИКа на 10.38 мск падают в цене на 6,52%, до 461,6 рубля. Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги. При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.
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рынки, акции, торги, мосбиржа, пик
Экономика, Рынки, Акции, Торги, Мосбиржа, ПИК
Мосбиржа понизила границу ценового коридора сильно дешевеющих акций ПИКа
Мосбиржа понизила границу ценового коридора дешевеющих обыкновенных акций ПИКа
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Московская биржа понизила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков сильно дешевеющих обыкновенных акций девелоперской компании ПИК, следует из сообщения торговой площадки.
"В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 07.04.2025, 10-06 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора (до 412.7) и диапазона оценки рыночных рисков (до 361.18 рубля, эквивалентно ставке 30.0 %) ценной бумаги PIKK (ПИК ао)", - говорится в сообщении биржи.
Акции ПИКа на 10.38 мск падают в цене на 6,52%, до 461,6 рубля.
Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги.
При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.
Мосбиржа понизила границу ценового коридора дешевеющих акций "Русала"