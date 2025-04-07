https://1prime.ru/20250407/portret-856439500.html

Автор портрета Трампа рискует лишиться работы после негативного отзыва

Автор портрета Трампа рискует лишиться работы после негативного отзыва - 07.04.2025, ПРАЙМ

Автор портрета Трампа рискует лишиться работы после негативного отзыва

Американская художница и автор портрета президента США Дональда Трампа Сара Бордман выразила обеспокоенность судьбой своего бизнеса, существующего уже более 40... | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T11:11+0300

2025-04-07T11:11+0300

2025-04-07T11:11+0300

дональд трамп

сша

общество

бизнес

искусство

портрет

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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Американская художница и автор портрета президента США Дональда Трампа Сара Бордман выразила обеспокоенность судьбой своего бизнеса, существующего уже более 40 лет. Причиной тревоги стала негативная реакция самого Трампа на выполненную работу.В конце марта Дональд Трамп публично раскритиковал свой портрет, размещённый в галерее портретов президентов в здании законодательного собрания штата Колорадо. По его мнению, художница якобы намеренно исказила изображение. Он также отметил, что Сара Бордман, ранее написавшая портрет 44-го президента США Барака Обамы, "возможно, утратила свой талант с возрастом".Художница на своём сайте пояснила, что её работа не содержала никаких предвзятых политических мотивов, и что портрет выполнен с максимальной точностью. Она подчеркнула, что не пыталась создать карикатуру, а руководствовалась исключительно профессиональными стандартами. На протяжении шести лет, пока картина находилась в здании законодательного собрания, отзывы о ней были в основном положительными. Однако, по словам Бордман, ситуация резко изменилась после критических высказываний Трампа."Президент Трамп имеет право свободно выражать свое мнение, как и все мы, однако дополнительные предположения, что я "намеренно исказила" портрет и что я, "вероятно, утратила свой талант с возрастом", сейчас напрямую негативно влияют на мой 41-летний бизнес, который находится под угрозой не восстановиться после этого", - говорится в публикации художницы на ее сайте.

https://1prime.ru/20250406/impichment-856426163.html

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дональд трамп, сша, общество , бизнес, искусство, портрет