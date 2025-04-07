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СМИ ожидают 9 апреля ответа ЕС на пошлины США на на алюминий и сталь - 07.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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СМИ ожидают 9 апреля ответа ЕС на пошлины США на на алюминий и сталь
СМИ ожидают 9 апреля ответа ЕС на пошлины США на на алюминий и сталь - 07.04.2025, ПРАЙМ
СМИ ожидают 9 апреля ответа ЕС на пошлины США на на алюминий и сталь
Евросоюз, как ожидается, подготовит ответ на введенные ранее американским президентом Дональдом Трампом пошлины на импорт в США стали и алюминия 9 апреля,... | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T09:55+0300
2025-04-07T09:55+0300
экономика
алюминий
сталь
мировая экономика
сша
ес
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
пошлины
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Евросоюз, как ожидается, подготовит ответ на введенные ранее американским президентом Дональдом Трампом пошлины на импорт в США стали и алюминия 9 апреля, сообщает издание Politico. "ЕС, кажется, готовится ответить на предыдущий раунд пошлин Трампа на сталь и алюминий в среду (9 апреля - ред.). Еврокомиссия собирает финальные комментарии национальных столиц, в порядке очереди последует больше обсуждений, но преобладающее ожидание заключается в том, что блок проголосует за ответный удар на этой неделе", - пишет издание. Ранее Трамп анонсировал таможенные пошлины в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия из-за рубежа. Трамп также объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. В отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель хочет вести переговоры с Вашингтоном по пошлинам, но готовит контрмеры на случай, если они не увенчаются успехом. США являются главным торговым партнером Евросоюза. На США приходится более 20% всего экспорта ЕС. Страны ЕС экспортируют в США автомобили, строительную техники и оборудование, фармацевтические товары. В 2023 году объем торговли товарами и услугами между Евросоюзом и США достиг 1,6 триллиона евро. При этом экспорт товаров ЕС в США составил 531,6 миллиарда евро, а импорт из США достиг 333,4 миллиарда. Согласно официальным данным, ЕС импортирует услуги из США на сумму 427,3 миллиарда евро. Экспорт европейских услуг в США оценивается в 318,7 миллиарда.
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алюминий, сталь, мировая экономика, сша, ес, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, пошлины
Экономика, алюминий, сталь, Мировая экономика, США, ЕС, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, пошлины
09:55 07.04.2025
 
СМИ ожидают 9 апреля ответа ЕС на пошлины США на на алюминий и сталь

Politico: ЕС 9 апреля может дать ответ на введенные пошлины Трампа на сталь и алюминий

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЧастный завод по переработке меди и алюминия.
Частный завод по переработке меди и алюминия. - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Евросоюз, как ожидается, подготовит ответ на введенные ранее американским президентом Дональдом Трампом пошлины на импорт в США стали и алюминия 9 апреля, сообщает издание Politico.
"ЕС, кажется, готовится ответить на предыдущий раунд пошлин Трампа на сталь и алюминий в среду (9 апреля - ред.). Еврокомиссия собирает финальные комментарии национальных столиц, в порядке очереди последует больше обсуждений, но преобладающее ожидание заключается в том, что блок проголосует за ответный удар на этой неделе", - пишет издание.
Ранее Трамп анонсировал таможенные пошлины в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия из-за рубежа.
Трамп также объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. В отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель хочет вести переговоры с Вашингтоном по пошлинам, но готовит контрмеры на случай, если они не увенчаются успехом.
США являются главным торговым партнером Евросоюза. На США приходится более 20% всего экспорта ЕС. Страны ЕС экспортируют в США автомобили, строительную техники и оборудование, фармацевтические товары. В 2023 году объем торговли товарами и услугами между Евросоюзом и США достиг 1,6 триллиона евро. При этом экспорт товаров ЕС в США составил 531,6 миллиарда евро, а импорт из США достиг 333,4 миллиарда. Согласно официальным данным, ЕС импортирует услуги из США на сумму 427,3 миллиарда евро. Экспорт европейских услуг в США оценивается в 318,7 миллиарда.
Здание Белого дома, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2025
Ученые нашли ошибку в формуле, определяющая новые пошлины США
Вчера, 18:54
 
ЭкономикаалюминийстальМировая экономикаСШАЕСДональд ТрампУрсула фон дер Ляйенпошлины
 
 
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