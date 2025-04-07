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Нидерланды изучают возможные последствия пошлин США на экспорт рыбы
Нидерланды изучают возможные последствия пошлин США на экспорт рыбы - 07.04.2025, ПРАЙМ
Нидерланды изучают возможные последствия пошлин США на экспорт рыбы
Нидерландская Федерация рыбной промышленности (Visfederatie) изучает возможные последствия американских пошлин на экспорт рыбы из Нидерландов в США, однако... | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T12:54+0300
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ГААГА, 7 апр - ПРАЙМ. Нидерландская Федерация рыбной промышленности (Visfederatie) изучает возможные последствия американских пошлин на экспорт рыбы из Нидерландов в США, однако выводы пока делать слишком рано, сообщили РИА Новости в секретариате торговой ассоциации, занимающейся экспортом и импортом рыбы. "В настоящее время мы анализируем потенциальные последствия объявленных (американской администрацией - ред.) пошлин и их возможное влияние на экспорт голландской рыбы в США. На данном этапе еще слишком рано делать какие-либо конкретные выводы", - рассказали агентству в секретариате Федерации рыбной промышленности Нидерландов. В организации отметили, что продолжат внимательно следить за развитием событий вокруг американских пошлин. Ранее директор Ассоциации пивоваров Нидерландов (Nederlandse Brouwers) Мейнт Ватерландер сообщил РИА Новости, что пошлина США на импорт пива из ЕС вызывает большую озабоченность у пивоваров в Нидерландах, они призывают работать над решением, которое приведет к снижению тарифа. В настоящее время организация пытается добиться большей ясности относительно продукции, которая подпадает под пошлины на алюминий, поскольку Нидерланды экспортируют в США пиво как в бутылках, так и в алюминиевых банках. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. При этом на товары из ЕС пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.
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мировая экономика, нидерланды, сша, пошлины, экспорт, рыба, ес
Экономика, Мировая экономика, НИДЕРЛАНДЫ, США, пошлины, экспорт, рыба, ЕС
Нидерланды изучают возможные последствия пошлин США на экспорт рыбы
Торговая ассоциация по экспорту рыбы в Нидерландах изучает последствия пошлин Трампа
ГААГА, 7 апр - ПРАЙМ. Нидерландская Федерация рыбной промышленности (Visfederatie) изучает возможные последствия американских пошлин на экспорт рыбы из Нидерландов в США, однако выводы пока делать слишком рано, сообщили РИА Новости в секретариате торговой ассоциации, занимающейся экспортом и импортом рыбы.
"В настоящее время мы анализируем потенциальные последствия объявленных (американской администрацией - ред.) пошлин и их возможное влияние на экспорт голландской рыбы в США. На данном этапе еще слишком рано делать какие-либо конкретные выводы", - рассказали агентству в секретариате Федерации рыбной промышленности Нидерландов.
В организации отметили, что продолжат внимательно следить за развитием событий вокруг американских пошлин.
Ранее директор Ассоциации пивоваров Нидерландов (Nederlandse Brouwers) Мейнт Ватерландер сообщил РИА Новости, что пошлина США на импорт пива из ЕС вызывает большую озабоченность у пивоваров в Нидерландах, они призывают работать над решением, которое приведет к снижению тарифа. В настоящее время организация пытается добиться большей ясности относительно продукции, которая подпадает под пошлины на алюминий, поскольку Нидерланды экспортируют в США пиво как в бутылках, так и в алюминиевых банках.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. При этом на товары из ЕС пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.
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