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Из-за пошлин США будет труднее перейти к экологичным технологиям, пишут СМИ
Из-за пошлин США будет труднее перейти к экологичным технологиям, пишут СМИ - 07.04.2025, ПРАЙМ
Из-за пошлин США будет труднее перейти к экологичным технологиям, пишут СМИ
Пошлины президента США Дональда Трампа негативно скажутся на переходе Штатов к экологически чистым технологиям, поскольку в условиях выживания компании будут... | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T15:15+0300
2025-04-07T15:15+0300
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Пошлины президента США Дональда Трампа негативно скажутся на переходе Штатов к экологически чистым технологиям, поскольку в условиях выживания компании будут меньше использовать такие технологии как солнечные панели и предпочтут более дешевые и "грязные" виды энергии, передает агентство Bloomberg. "Первый эффект от пошлин Трампа очевиден: высокие пошлины на импорт из Китая, Вьетнама и других стран повысят цены на солнечные панели, батареи и другие жизненно важные компоненты перехода к чистой энергии, что сделает их покупку и развертывание менее выгодными. В результате будет построено меньше ветряных электростанций, зарядных станций для электромобилей и тому подобного", - пишет агентство. В целом, как отмечает агентство, компании, оказавшиеся в режиме выживания, менее склонны использовать новые технологии, а правительства, пытающиеся оживить свою экономику, предпочитают субсидировать самые дешевые виды энергии, которые иногда являются самыми "грязными". Блумберг прогнозирует, что это создаст прекрасную возможность для Китая, Европы и других стран получить конкурентное преимущество перед США в растущем рынке экологически чистых технологий. Трамп на прошлой неделе подписал указ о введении пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс.
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сша, дональд трамп, мировая экономика, bloomberg, пошлины, технологии
Экономика, США, Дональд Трамп, Мировая экономика, Bloomberg, пошлины, Технологии
Из-за пошлин США будет труднее перейти к экологичным технологиям, пишут СМИ
Bloomberg: пошлины плохо скажутся на переходе США к к экологически чистым технологиям
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ.
Пошлины президента США Дональда Трампа негативно скажутся на переходе Штатов к экологически чистым технологиям, поскольку в условиях выживания компании будут меньше использовать такие технологии как солнечные панели и предпочтут более дешевые и "грязные" виды энергии, передает агентство Bloomberg
.
"Первый эффект от пошлин Трампа очевиден: высокие пошлины на импорт из Китая, Вьетнама и других стран повысят цены на солнечные панели, батареи и другие жизненно важные компоненты перехода к чистой энергии, что сделает их покупку и развертывание менее выгодными. В результате будет построено меньше ветряных электростанций, зарядных станций для электромобилей и тому подобного", - пишет агентство.
В целом, как отмечает агентство, компании, оказавшиеся в режиме выживания, менее склонны использовать новые технологии, а правительства, пытающиеся оживить свою экономику, предпочитают субсидировать самые дешевые виды энергии, которые иногда являются самыми "грязными".
Блумберг прогнозирует, что это создаст прекрасную возможность для Китая, Европы и других стран получить конкурентное преимущество перед США в растущем рынке экологически чистых технологий.
Трамп на прошлой неделе подписал указ о введении пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс.
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