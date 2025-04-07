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"Европу толкают к России". В Киеве испугались смены курса своего союзника
"Европу толкают к России". В Киеве испугались смены курса своего союзника - 07.04.2025, ПРАЙМ
"Европу толкают к России". В Киеве испугались смены курса своего союзника
Введенные Соединенными Штатами пошлины ударят по европейской экономике, и в итоге странам Евросоюза станет до помощи Украине. Более того, из-за этих пошлин... | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T16:09+0300
2025-04-07T16:09+0300
2025-04-07T16:09+0300
политика
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Введенные Соединенными Штатами пошлины ударят по европейской экономике, и в итоге странам Евросоюза станет до помощи Украине. Более того, из-за этих пошлин страны Евросоюза могут захотеть восстановить сотрудничество в области энергетики с Россией. Такое мнение в видеоблоге UkrLife высказал украинский политолог Вадим Карасев. Он отметил, что после введения Соединенными Штатами пошлин странам Евросоюза будет не до помощи Украине. Европе, по его словам, "надо будет думать, что делать, как перестраивать рынки, как закрывать рынки, как производить, куда производить, где искать новые рынки сбыта". При этом политого подчеркнул, что у Европы и так уже повысились производственные издержки из-за отказа от российских газа и нефти, теперь же издержки повысятся еще больше в связи с объявленными президентом США Дональдом Трампом пошлин, что, по сути, толкает Европу к России."Поэтому Европа может еще обратиться к России и восстановить энергетическое сотрудничество, чтобы получать более дешевые энергоресурсы", - подчеркнул Карасев.По его мнению, Украине необходимо достичь мира, причем ресурсную сделку с США он назвал "тоже нужной", а американские пошлины, на взгляд политолога, являются "способом дипломатического давления".
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пошлины, евросоюз, россия, украина
Политика, пошлины, Евросоюз, РОССИЯ, УКРАИНА
"Европу толкают к России". В Киеве испугались смены курса своего союзника
Украинский политолог Карасев: введенные США пошлины толкают Европу к России
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Введенные Соединенными Штатами пошлины ударят по европейской экономике, и в итоге странам Евросоюза станет до помощи Украине. Более того, из-за этих пошлин страны Евросоюза могут захотеть восстановить сотрудничество в области энергетики с Россией. Такое мнение в видеоблоге UkrLife высказал украинский политолог Вадим Карасев.
Он отметил, что после введения Соединенными Штатами пошлин странам Евросоюза будет не до помощи Украине. Европе, по его словам, "надо будет думать, что делать, как перестраивать рынки, как закрывать рынки, как производить, куда производить, где искать новые рынки сбыта".
При этом политого подчеркнул, что у Европы и так уже повысились производственные издержки из-за отказа от российских газа и нефти, теперь же издержки повысятся еще больше в связи с объявленными президентом США Дональдом Трампом пошлин, что, по сути, толкает Европу к России.
"Поэтому Европа может еще обратиться к России и восстановить энергетическое сотрудничество, чтобы получать более дешевые энергоресурсы", - подчеркнул Карасев.
СМИ узнали о санкциях ЕС против России после окончания конфликта на Украине
По его мнению, Украине необходимо достичь мира, причем ресурсную сделку с США он назвал "тоже нужной", а американские пошлины, на взгляд политолога, являются "способом дипломатического давления".