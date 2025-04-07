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Венгрия выступила против ответных пошлин ЕС на американские товары

Венгрия выступила против ответных пошлин ЕС на американские товары - 07.04.2025, ПРАЙМ

Венгрия выступила против ответных пошлин ЕС на американские товары

Министры торговли стран ЕС обсудили введение новых ответных пошлин на товары из США, Венгрия против, поскольку это приведет к повышению цен на европейском... | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T17:12+0300

2025-04-07T17:12+0300

2025-04-07T17:18+0300

экономика

венгрия

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БУДАПЕШТ, 7 апр - ПРАЙМ. Министры торговли стран ЕС обсудили введение новых ответных пошлин на товары из США, Венгрия против, поскольку это приведет к повышению цен на европейском рынке, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Как заявил Сийярто венгерским журналистам по окончании заседания в Люксембурге, со стороны Еврокомиссии была допущена серьезная ошибка, которая и привела к дальнейшему ухудшению отношений между ЕС и США и введением президентом США Дональдом Трампом пошлин. МИД Венгрии призвал Европу сохранять стратегическое спокойствие, чтобы не навредить себе еще больше."Мы видим решение не во введении новых пошлин, а в переговорах, и мы голосуем против введения пошлин на товары из США, потому что это повысит цены на определенные продукты на европейском и венгерском рынках, а мы не хотим роста цен", - сказал Сийярто журналистам, его выступление транслировал телеканал М1.Помимо этого, Сийярто отметил, что представитель "одной из крупнейших стран ЕС" на встрече министров торговли сообщества предложил отложить введение новых пошлин против товаров из США.Он добавил, что для принятия окончательного решения касательно введения ответных пошлин на американские товары необходимо согласие квалифицированного большинства стран ЕС, поэтому Венгрия в одиночку заблокировать введение новой меры не в состоянии."На заседании одна большая, одна из крупнейших (стран ЕС - ред.) предложила отложить введение таможенных пошлин, которые намеревался ввести Евросоюз", - сообщил Сийярто журналистам, добавив, что, судя по всему, в Европе еще остались страны, способные к рациональному мышлению.

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венгрия, сша, ес, дональд трамп, петер сийярто, пошлины