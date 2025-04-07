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ЕС введет контрмеры против пошлин США 15 апреля и 15 мая - 07.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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ЕС введет контрмеры против пошлин США 15 апреля и 15 мая
ЕС введет контрмеры против пошлин США 15 апреля и 15 мая - 07.04.2025, ПРАЙМ
ЕС введет контрмеры против пошлин США 15 апреля и 15 мая
ЕС намерен ввести контрмеры против импортных пошлин США поэтапно 15 апреля и 15 мая, сообщил на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по торговле... | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T17:40+0300
2025-04-07T17:40+0300
экономика
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БРЮССЕЛЬ, 7 апр - ПРАЙМ. ЕС намерен ввести контрмеры против импортных пошлин США поэтапно 15 апреля и 15 мая, сообщил на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по торговле еврокомиссар Марош Шефчович. "Мы разработали список контрмер... Мы разошлем странам ЕС окончательный список и размеры пошлин позже сегодня. Голосование (по введению пошлин - ред.) назначено на 9 апреля, а окончательный список будет принят 15 апреля. Пошлины вступят в силу в тот же день для первого набора мер и 15 мая - для оставшихся", - сказал он.
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ес, брюссель, сша, пошлины, мировая экономика
Экономика, ЕС, Брюссель, США, пошлины, Мировая экономика
17:40 07.04.2025
 
ЕС введет контрмеры против пошлин США 15 апреля и 15 мая

Еврокомиссар Шефчович: ЕС намерен поэтапно ввести ответные меры против пошлин США

© Unsplash/ALEXANDRE LALLEMANDФлаги Евросоюза, Франция
Флаги Евросоюза, Франция
© Unsplash/ALEXANDRE LALLEMAND
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БРЮССЕЛЬ, 7 апр - ПРАЙМ. ЕС намерен ввести контрмеры против импортных пошлин США поэтапно 15 апреля и 15 мая, сообщил на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по торговле еврокомиссар Марош Шефчович.
"Мы разработали список контрмер... Мы разошлем странам ЕС окончательный список и размеры пошлин позже сегодня. Голосование (по введению пошлин - ред.) назначено на 9 апреля, а окончательный список будет принят 15 апреля. Пошлины вступят в силу в тот же день для первого набора мер и 15 мая - для оставшихся", - сказал он.
Здание парламента в Будапеште, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2025
Венгрия выступила против ответных пошлин ЕС на американские товары
17:12
 
ЭкономикаЕСБрюссельСШАпошлиныМировая экономика
 
 
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