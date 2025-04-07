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ЕС введет контрмеры против пошлин США 15 апреля и 15 мая
ЕС введет контрмеры против пошлин США 15 апреля и 15 мая - 07.04.2025, ПРАЙМ
ЕС введет контрмеры против пошлин США 15 апреля и 15 мая
ЕС намерен ввести контрмеры против импортных пошлин США поэтапно 15 апреля и 15 мая, сообщил на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по торговле... | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T17:40+0300
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БРЮССЕЛЬ, 7 апр - ПРАЙМ. ЕС намерен ввести контрмеры против импортных пошлин США поэтапно 15 апреля и 15 мая, сообщил на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по торговле еврокомиссар Марош Шефчович. "Мы разработали список контрмер... Мы разошлем странам ЕС окончательный список и размеры пошлин позже сегодня. Голосование (по введению пошлин - ред.) назначено на 9 апреля, а окончательный список будет принят 15 апреля. Пошлины вступят в силу в тот же день для первого набора мер и 15 мая - для оставшихся", - сказал он.
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ес, брюссель, сша, пошлины, мировая экономика
Экономика, ЕС, Брюссель, США, пошлины, Мировая экономика
ЕС введет контрмеры против пошлин США 15 апреля и 15 мая
Еврокомиссар Шефчович: ЕС намерен поэтапно ввести ответные меры против пошлин США