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Трамп пригрозил ввести дополнительные пошлины в 50% на товары из Китая - 07.04.2025, ПРАЙМ
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Трамп пригрозил ввести дополнительные пошлины в 50% на товары из Китая
Трамп пригрозил ввести дополнительные пошлины в 50% на товары из Китая - 07.04.2025, ПРАЙМ
Трамп пригрозил ввести дополнительные пошлины в 50% на товары из Китая
Президент США Дональд Трамп пригрозил Китаю 50-процентными пошлинами к уже объявленным, если Пекин не откажется от ответных мер, а с другими странами немедленно | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T18:44+0300
2025-04-07T18:45+0300
экономика
сша
пошлины
китай
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ВАШИНГТОН, 7 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пригрозил Китаю 50-процентными пошлинами к уже объявленным, если Пекин не откажется от ответных мер, а с другими странами немедленно начнутся переговоры.Госсовет КНР сообщал о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Постановление вступает в силу 10 апреля. Такое решение китайского регулятора стало ответным шагом на схожие действия американских властей."Если Китай до завтра не откажется от увеличения на 34% свыше продолжавшихся долго злоупотреблений, США введут дополнительные пошлины в отношении Китая на 50% c 9 апреля", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.Он подчеркнул, что если власти КНР не выполнят это условие, "переговоры с Китаем по их запросу о встрече с нами будут прекращены". "Переговоры с другими странами, которые запрашивали встречи, будут проведены немедленно", - добавил Трамп.Президент США 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, назвав это "освобождением". Базовая минимальная ставка составит 10%, на товары из Европейского союза - 20%. Президент США пообещал доход бюджета от пошлин в 6-7 триллионов долларов.
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сша, пошлины, китай
Экономика, США, пошлины, КИТАЙ
18:44 07.04.2025 (обновлено: 18:45 07.04.2025)
 
Трамп пригрозил ввести дополнительные пошлины в 50% на товары из Китая

Трамп обещал Китаю пошлины еще в 50%, если КНР не откажется от ответных мер

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 7 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пригрозил Китаю 50-процентными пошлинами к уже объявленным, если Пекин не откажется от ответных мер, а с другими странами немедленно начнутся переговоры.
Госсовет КНР сообщал о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Постановление вступает в силу 10 апреля. Такое решение китайского регулятора стало ответным шагом на схожие действия американских властей.
"Если Китай до завтра не откажется от увеличения на 34% свыше продолжавшихся долго злоупотреблений, США введут дополнительные пошлины в отношении Китая на 50% c 9 апреля", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Он подчеркнул, что если власти КНР не выполнят это условие, "переговоры с Китаем по их запросу о встрече с нами будут прекращены". "Переговоры с другими странами, которые запрашивали встречи, будут проведены немедленно", - добавил Трамп.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
Трамп на фоне ответных пошлин заявил, что Китай "запаниковал"
4 апреля, 16:48
Президент США 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, назвав это "освобождением". Базовая минимальная ставка составит 10%, на товары из Европейского союза - 20%. Президент США пообещал доход бюджета от пошлин в 6-7 триллионов долларов.
 
ЭкономикаСШАпошлиныКИТАЙ
 
 
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