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Трамп объяснил, зачем США понадобилось вводить пошлины

Трамп объяснил, зачем США понадобилось вводить пошлины - 07.04.2025, ПРАЙМ

Трамп объяснил, зачем США понадобилось вводить пошлины

Президент США Дональд Трамп заявил, что введение дополнительных пошлин приведет к выплате внешнего долга страны. | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T22:58+0300

2025-04-07T22:58+0300

2025-04-07T23:01+0300

экономика

дональд трамп

пошлины

внешний долг

сша

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ВАШИНГТОН, 7 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что введение дополнительных пошлин приведет к выплате внешнего долга страны. "Долг стал таким большим фактором в этой стране, а с пошлинами и другими вещами мы станем выплачивать долг", - сказал Трамп в Белом доме. Президент США ранее обещал доход бюджета на уровне 6-7 триллионов долларов.При этом глава государства заявил, что объявленные дополнительные пошлины на импортные товары могут быть постоянным явлением, но и переговоров с другими странами это не исключает."Пошлины могут быть постоянными, но мы можем и вести переговоры", - сказал Трамп, отвечая на вопрос о возможных договоренностях в тарифной политике.

https://1prime.ru/20250223/zelenskiy-855181373.html

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дональд трамп, пошлины, внешний долг, сша