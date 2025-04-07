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Трамп объяснил, зачем США понадобилось вводить пошлины - 07.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Трамп объяснил, зачем США понадобилось вводить пошлины
Трамп объяснил, зачем США понадобилось вводить пошлины - 07.04.2025, ПРАЙМ
Трамп объяснил, зачем США понадобилось вводить пошлины
Президент США Дональд Трамп заявил, что введение дополнительных пошлин приведет к выплате внешнего долга страны. | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T22:58+0300
2025-04-07T23:01+0300
экономика
дональд трамп
пошлины
внешний долг
сша
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ВАШИНГТОН, 7 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что введение дополнительных пошлин приведет к выплате внешнего долга страны. "Долг стал таким большим фактором в этой стране, а с пошлинами и другими вещами мы станем выплачивать долг", - сказал Трамп в Белом доме. Президент США ранее обещал доход бюджета на уровне 6-7 триллионов долларов.При этом глава государства заявил, что объявленные дополнительные пошлины на импортные товары могут быть постоянным явлением, но и переговоров с другими странами это не исключает."Пошлины могут быть постоянными, но мы можем и вести переговоры", - сказал Трамп, отвечая на вопрос о возможных договоренностях в тарифной политике.
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дональд трамп, пошлины, внешний долг, сша
Экономика, Дональд Трамп, пошлины, внешний долг, США
22:58 07.04.2025 (обновлено: 23:01 07.04.2025)
 
Трамп объяснил, зачем США понадобилось вводить пошлины

Трамп: введенные США пошлины помогут выплачивать внешний долг

© РИА Новости . Михаил Кутузов | Перейти в медиабанк доллары США
 доллары США - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости . Михаил Кутузов
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ВАШИНГТОН, 7 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что введение дополнительных пошлин приведет к выплате внешнего долга страны.
"Долг стал таким большим фактором в этой стране, а с пошлинами и другими вещами мы станем выплачивать долг", - сказал Трамп в Белом доме.
Президент США ранее обещал доход бюджета на уровне 6-7 триллионов долларов.
При этом глава государства заявил, что объявленные дополнительные пошлины на импортные товары могут быть постоянным явлением, но и переговоров с другими странами это не исключает.
"Пошлины могут быть постоянными, но мы можем и вести переговоры", - сказал Трамп, отвечая на вопрос о возможных договоренностях в тарифной политике.
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ЭкономикаДональд Трамппошлинывнешний долгСША
 
 
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