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Около 70 стран связались с США для обсуждения пошлин, сообщил Бессент - 07.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Около 70 стран связались с США для обсуждения пошлин, сообщил Бессент
Около 70 стран связались с США для обсуждения пошлин, сообщил Бессент - 07.04.2025, ПРАЙМ
Около 70 стран связались с США для обсуждения пошлин, сообщил Бессент
Глава минфина США Скотт Бессент ожидает, что переговоры с торговыми партнерами по вопросу пошлин будут напряженными и могут затянуться до июня. | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T23:43+0300
2025-04-07T23:47+0300
экономика
минфин сша
страны
пошлины
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ВАШИНГТОН, 7 апр - ПРАЙМ. Глава минфина США Скотт Бессент ожидает, что переговоры с торговыми партнерами по вопросу пошлин будут напряженными и могут затянуться до июня."Могу вам сказать, что к нам обратились уже 50, 60, возможно, почти 70 стран. Так что апрель, май, может быть, и июнь будут напряженным", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News.Бессент также выразил уверенность в том, что переговоры с торговыми партнерами станут продуктивными.
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минфин сша, страны, пошлины
Экономика, Минфин США, страны, пошлины
23:43 07.04.2025 (обновлено: 23:47 07.04.2025)
 
Около 70 стран связались с США для обсуждения пошлин, сообщил Бессент

Бессент: почти 70 стран связались с США, чтобы обсудить проблему пошлин

© AFP / Karen BleierЗдание министерства финансов США в Вашингтоне.
Здание министерства финансов США в Вашингтоне. - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2025
© AFP / Karen Bleier
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ВАШИНГТОН, 7 апр - ПРАЙМ. Глава минфина США Скотт Бессент ожидает, что переговоры с торговыми партнерами по вопросу пошлин будут напряженными и могут затянуться до июня.
"Могу вам сказать, что к нам обратились уже 50, 60, возможно, почти 70 стран. Так что апрель, май, может быть, и июнь будут напряженным", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News.
Бессент также выразил уверенность в том, что переговоры с торговыми партнерами станут продуктивными.
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