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Около 70 стран связались с США для обсуждения пошлин, сообщил Бессент

Около 70 стран связались с США для обсуждения пошлин, сообщил Бессент - 07.04.2025, ПРАЙМ

Около 70 стран связались с США для обсуждения пошлин, сообщил Бессент

Глава минфина США Скотт Бессент ожидает, что переговоры с торговыми партнерами по вопросу пошлин будут напряженными и могут затянуться до июня. | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T23:43+0300

2025-04-07T23:43+0300

2025-04-07T23:47+0300

экономика

минфин сша

страны

пошлины

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ВАШИНГТОН, 7 апр - ПРАЙМ. Глава минфина США Скотт Бессент ожидает, что переговоры с торговыми партнерами по вопросу пошлин будут напряженными и могут затянуться до июня."Могу вам сказать, что к нам обратились уже 50, 60, возможно, почти 70 стран. Так что апрель, май, может быть, и июнь будут напряженным", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News.Бессент также выразил уверенность в том, что переговоры с торговыми партнерами станут продуктивными.

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минфин сша, страны, пошлины