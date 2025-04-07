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Посольство России в США призвало к спорту вне границ и политики
Посольство России в США призвало к спорту вне границ и политики - 07.04.2025, ПРАЙМ
Посольство России в США призвало к спорту вне границ и политики
Посольство России в Вашингтоне в понедельник призвало к спорту вне границ и политики после того, как "буквально вся Америка" болела за покорение рекорда... | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T03:10+0300
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ВАШИНГТОН, 7 апр - ПРАЙМ. Посольство России в Вашингтоне в понедельник призвало к спорту вне границ и политики после того, как "буквально вся Америка" болела за покорение рекорда российским хоккеистом Александром Овечкиным.
Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Овечкин в матче с "Нью-Йорк Айлендерс" в воскресенье отметился голом на 28-й минуте встречи, забросив 895-ю шайбу в карьере и установив новый снайперский рекорд в регулярных чемпионатах НХЛ: 39-летний россиянин превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки (894).
"Отрадно, что в последние недели буквально вся Америка болела за покорение казавшегося вечным прежнего рекорда... Матчи с его участием проходили при переполненных трибунах, где присутствовали также американские официальные лица. Таким и должен быть спорт - вне границ и политики", - говорится в заявлении посольства.
Дипломатическое представительство отметило, что покорение рекорда Овечкиным подтверждает востребованность идеи проведения матча между командами НХЛ и КХЛ.
При этом посольство раскритиковало "дискриминационный запрет на аккредитацию российских журналистов на матчах НХЛ" и призвало к его незамедлительному устранению.
Пресс-служба Кремля 18 марта сообщила, что президент США Дональд Трамп поддержал идею президента России Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и РФ между игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ. Глава КХЛ Алексей Морозов позднее заявил, что лига готова организовать все необходимые мероприятия. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) и министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о поддержке инициативы и проработке возможности проведения встреч.
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Посольство России в США призвало к спорту вне границ и политики
Посольство России в Вашингтоне призвало к спорту вне границ и политики
ВАШИНГТОН, 7 апр - ПРАЙМ. Посольство России в Вашингтоне в понедельник призвало к спорту вне границ и политики после того, как "буквально вся Америка" болела за покорение рекорда российским хоккеистом Александром Овечкиным.
Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Овечкин в матче с "Нью-Йорк Айлендерс" в воскресенье отметился голом на 28-й минуте встречи, забросив 895-ю шайбу в карьере и установив новый снайперский рекорд в регулярных чемпионатах НХЛ: 39-летний россиянин превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки (894).
"Отрадно, что в последние недели буквально вся Америка болела за покорение казавшегося вечным прежнего рекорда... Матчи с его участием проходили при переполненных трибунах, где присутствовали также американские официальные лица. Таким и должен быть спорт - вне границ и политики", - говорится в заявлении посольства.
Дипломатическое представительство отметило, что покорение рекорда Овечкиным подтверждает востребованность идеи проведения матча между командами НХЛ и КХЛ.
При этом посольство раскритиковало "дискриминационный запрет на аккредитацию российских журналистов на матчах НХЛ" и призвало к его незамедлительному устранению.
Пресс-служба Кремля 18 марта сообщила, что президент США Дональд Трамп поддержал идею президента России Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и РФ между игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ. Глава КХЛ Алексей Морозов позднее заявил, что лига готова организовать все необходимые мероприятия. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) и министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о поддержке инициативы и проработке возможности проведения встреч.