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Посольство Украины должно закрыть счет в российском банке, считают эксперты

Посольство Украины должно закрыть счет в российском банке, считают эксперты - 07.04.2025, ПРАЙМ

Посольство Украины должно закрыть счет в российском банке, считают эксперты

Представитель посольства Украины, открывший счет в одном из российских банков, который раньше дипмиссия в Москве использовала для оплаты консульского сбора,... | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T06:20+0300

2025-04-07T06:20+0300

2025-04-07T06:20+0300

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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Представитель посольства Украины, открывший счет в одном из российских банков, который раньше дипмиссия в Москве использовала для оплаты консульского сбора, должен явиться в этот банк, чтобы закрыть его, заявили РИА Новости опрошенные эксперты. Ранее РИА Новости изучив судебные документы и данные налоговой выяснило, что Украина держит в одном из российских банков открытый счет, который раньше посольство в Москве использовало для оплаты консульского сбора. "Посольствам во всех странах нужно иметь счет в банке для нормального обеспечения функционирования посольства. Открыть счет может как физическое лицо, которое является сотрудником посольства, так и юридическое… Представитель Украины должен явиться в российский банк, чтобы закрыть его. Закрыть счет можно только так", - сказал агентству бывший замминистра иностранных дел России и экс-заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе. По словам члена исполкома Российской ассоциации международного права Анатолия Капустина, этот вопрос должны решать власти с российской стороны - министерство иностранных дел, министерство финансов и Центробанк. "Постольку, поскольку посольство закрыто, дипотношения разорваны, на каком основании у них открыт счет, на который, возможно, поступают деньги? Это вопрос уже не международного права, а внутреннего… Если счет открыт и на него не поступают средства и нет признаков того, что им кто-то пользуется, банк должен сделать запрос о закрытии", - отметил он. Капустин добавил, что в данном случае не нужно судебное решение, потому что открывать и закрывать счета - прерогатива банка. Эксперты сошлись во мнении, что ситуация со счетом странная, а причин, почему Украина все еще держит счет, может быть много. "Они могли забыть закрыть счет. Может, какие-то люди, на которых он открыт, считают, что пусть он будет: "Мало ли что может произойти, а у меня всегда деньги в другой стране есть". Гадать сложно", - заключил Орджоникидзе. Посольство Украины в Москве прекратило прием граждан 24 февраля 2022 года, в день начала СВО. Позднее МИД Украины заявил, что все украинские консульства закрывают офисы в России. Киев также разорвал дипотношения с Москвой. В феврале 2024 года Россия расторгла договор аренды с посольством Украины в Москве в качестве ответной меры на решение Киева в 2023 году.

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