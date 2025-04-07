https://1prime.ru/20250407/pravitelstvo-856445127.html

Правительство рекомендовало доработать проект о запрете рекламы тарологов

Правительство рекомендовало доработать проект о запрете рекламы тарологов - 07.04.2025, ПРАЙМ

Правительство рекомендовало доработать проект о запрете рекламы тарологов

Правительство РФ считает нуждающимся в существенной доработке законопроект о запрете рекламы услуг тарологов, следует из копии проекта отзыва кабмина, документ... | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T15:15+0300

2025-04-07T15:15+0300

2025-04-07T15:15+0300

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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ считает нуждающимся в существенной доработке законопроект о запрете рекламы услуг тарологов, следует из копии проекта отзыва кабмина, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Ранее зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов (ЛДПР) внес на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается запретить рекламу услуг тарологов, а также предлагается развить механизмы по выявлению и блокировке интернет-ресурсов, содержащих такую информацию. "Законопроект нуждается в существенной доработке", - сказано в документе. В кабмине отмечают, что согласно действующему закону "О рекламе" на рекламодателя уже возложена ответственность за распространение недостоверной информации, содержащейся в рекламе услуг. В документе подчеркивается, что данное требование применяется к любой недостоверной информации, в том числе к информации об услугах таролога. "В законодательстве Российской Федерации и в законопроекте отсутствуют определения используемых в законопроекте понятий "эзотерические услуги" и "услуги таролога". Таким образом, проектируемые законопроектом требования допускают произвольное толкование, что приведет к существенным противоречиям в правоприменительной практике вплоть до невозможности исполнения таких требований", - сказано в документе. Кроме того отмечается, что рекламирование рассматриваемых услуг может осуществляться и с использованием иных, нейтральных формулировок, не подпадающих под действие положений законопроекта, в связи с чем их реализация не позволит достичь заявленной цели.

https://1prime.ru/20250407/taksi-856443261.html

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правительство, бизнес, госдума, реклама, проект