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"Ужесточить". Китай нашел оружие для торговой войны с США, пишет Bloomberg

"Ужесточить". Китай нашел оружие для торговой войны с США, пишет Bloomberg - 07.04.2025, ПРАЙМ

"Ужесточить". Китай нашел оружие для торговой войны с США, пишет Bloomberg

Решение властей Китая, крупнейшего в мире производителя редкоземельных элементов, ужесточить экспортный контроль над этими ресурсами в ответ на введение... | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T17:12+0300

2025-04-07T17:12+0300

2025-04-07T17:17+0300

экономика

китай

сша

торговая война

редкоземельные элементы

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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Решение властей Китая, крупнейшего в мире производителя редкоземельных элементов, ужесточить экспортный контроль над этими ресурсами в ответ на введение Соединенными Штатами пошлин пагубно скажется на выпуске высокотехнологичной продукции в США. Об этом рассказывается в материале информагентства Bloomberg.Объявив о новом ужесточении контроля в отношении семи редкоземельных элементов - самария, гадолиния, тербия, диспрозия, лютеция, иттрия и скандия, Китай, как утверждает агентство, начал использовать редкоземы в качестве оружия в ответ на введенные Соединенными Штатами пошлины.На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин, которые в целом затронули 211 стран. Для товаров из Поднебесной пошлина составила 34%, но с учетом ранее принятых в отношении китайской продукции ограничений тариф в итоге достиг 54%. В ответ Китай объявил о введении 34%-ой пошлины на американские товары, а кроме того, ужесточил контроль над всеми поставками редкоземов за рубеж. Теперь, например, китайские органы будут тщательнее отслеживать, кто и с какой целью выступает конечным покупателем этих ресурсов, отмечает Bloomberg.Вместе с тем авторы материала утверждают, что указанный шаг китайских властей негативно скажется на рынке хайтек-товаров и, в частности, на США, поскольку вполне может дестабилизировать мировые поставки редкоземов, используемых в производстве и электрокаров, и вооружения, и другой высокотехнологичной продукции.Геологическая служба США оценивает долю Китая в мировом производстве редкоземов почти в 70%.

https://1prime.ru/20250406/poshliny-856427807.html

китай

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китай, сша, торговая война, редкоземельные элементы