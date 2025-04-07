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"Ужесточить". Китай нашел оружие для торговой войны с США, пишет Bloomberg - 07.04.2025, ПРАЙМ
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"Ужесточить". Китай нашел оружие для торговой войны с США, пишет Bloomberg
"Ужесточить". Китай нашел оружие для торговой войны с США, пишет Bloomberg - 07.04.2025, ПРАЙМ
"Ужесточить". Китай нашел оружие для торговой войны с США, пишет Bloomberg
Решение властей Китая, крупнейшего в мире производителя редкоземельных элементов, ужесточить экспортный контроль над этими ресурсами в ответ на введение... | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T17:12+0300
2025-04-07T17:17+0300
экономика
китай
сша
торговая война
редкоземельные элементы
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Решение властей Китая, крупнейшего в мире производителя редкоземельных элементов, ужесточить экспортный контроль над этими ресурсами в ответ на введение Соединенными Штатами пошлин пагубно скажется на выпуске высокотехнологичной продукции в США. Об этом рассказывается в материале информагентства Bloomberg.Объявив о новом ужесточении контроля в отношении семи редкоземельных элементов - самария, гадолиния, тербия, диспрозия, лютеция, иттрия и скандия, Китай, как утверждает агентство, начал использовать редкоземы в качестве оружия в ответ на введенные Соединенными Штатами пошлины.На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин, которые в целом затронули 211 стран. Для товаров из Поднебесной пошлина составила 34%, но с учетом ранее принятых в отношении китайской продукции ограничений тариф в итоге достиг 54%. В ответ Китай объявил о введении 34%-ой пошлины на американские товары, а кроме того, ужесточил контроль над всеми поставками редкоземов за рубеж. Теперь, например, китайские органы будут тщательнее отслеживать, кто и с какой целью выступает конечным покупателем этих ресурсов, отмечает Bloomberg.Вместе с тем авторы материала утверждают, что указанный шаг китайских властей негативно скажется на рынке хайтек-товаров и, в частности, на США, поскольку вполне может дестабилизировать мировые поставки редкоземов, используемых в производстве и электрокаров, и вооружения, и другой высокотехнологичной продукции.Геологическая служба США оценивает долю Китая в мировом производстве редкоземов почти в 70%.
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китай, сша, торговая война, редкоземельные элементы
Экономика, КИТАЙ, США, торговая война, редкоземельные элементы
17:12 07.04.2025 (обновлено: 17:17 07.04.2025)
 
"Ужесточить". Китай нашел оружие для торговой войны с США, пишет Bloomberg

Bloomberg: редкоземельные металлы стали оружием Китая в торговой войне с США

© РИА Новости . Александр Исаев | Перейти в медиабанкКитайский дракон
Китайский дракон - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости . Александр Исаев
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Решение властей Китая, крупнейшего в мире производителя редкоземельных элементов, ужесточить экспортный контроль над этими ресурсами в ответ на введение Соединенными Штатами пошлин пагубно скажется на выпуске высокотехнологичной продукции в США. Об этом рассказывается в материале информагентства Bloomberg.
Объявив о новом ужесточении контроля в отношении семи редкоземельных элементов - самария, гадолиния, тербия, диспрозия, лютеция, иттрия и скандия, Китай, как утверждает агентство, начал использовать редкоземы в качестве оружия в ответ на введенные Соединенными Штатами пошлины.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин, которые в целом затронули 211 стран. Для товаров из Поднебесной пошлина составила 34%, но с учетом ранее принятых в отношении китайской продукции ограничений тариф в итоге достиг 54%. В ответ Китай объявил о введении 34%-ой пошлины на американские товары, а кроме того, ужесточил контроль над всеми поставками редкоземов за рубеж. Теперь, например, китайские органы будут тщательнее отслеживать, кто и с какой целью выступает конечным покупателем этих ресурсов, отмечает Bloomberg.
Вместе с тем авторы материала утверждают, что указанный шаг китайских властей негативно скажется на рынке хайтек-товаров и, в частности, на США, поскольку вполне может дестабилизировать мировые поставки редкоземов, используемых в производстве и электрокаров, и вооружения, и другой высокотехнологичной продукции.
Здание Белого дома, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2025
Ученые нашли ошибку в формуле, определяющая новые пошлины США
Вчера, 18:54
Геологическая служба США оценивает долю Китая в мировом производстве редкоземов почти в 70%.
 
ЭкономикаКИТАЙСШАторговая войнаредкоземельные элементы
 
 
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