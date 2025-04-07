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Белоруссия договорилась о рефинансировании отдельных кредитов России
Белоруссия договорилась о рефинансировании отдельных кредитов России - 07.04.2025, ПРАЙМ
Белоруссия договорилась о рефинансировании отдельных кредитов России
Белоруссия договорилась о рефинансировании кредитов по отдельным соглашениям с правительством РФ, сообщил министр финансов республики Юрий Селиверстов. | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T21:38+0300
2025-04-07T21:38+0300
2025-04-07T21:39+0300
экономика
белоруссия
рефинансирование
кредиты
россия
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МИНСК, 7 апр – ПРАЙМ. Белоруссия договорилась о рефинансировании кредитов по отдельным соглашениям с правительством РФ, сообщил министр финансов республики Юрий Селиверстов. "Есть еще много вопросов, которые надо нам дальше продвигать, потому что это повестка не самая простая. Тем не менее по отдельным соглашениям договорились о рефинансировании кредитов правительства России, которые предоставляли минфину ранее", - сказал министр в интервью телеканалу "Беларусь 1". Он подчеркнул, что это будет оказывать поддержку белорусской финансовой системе, платежному балансу. "Но будем еще работать и дальше", - сказал Селиверстов. В эфире телеканала пояснили, что тема рефинансирования долговых обязательств была одной из тем обсуждения во время белорусско-российских переговоров, прошедших в понедельник в Москве. Глава белорусского правительства Александр Турчин в понедельник прибыл с официальным визитом в РФ, прошли его переговоры с российским коллегой Михаилом Мишустиным в формате один на один и в расширенном составе.
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белоруссия, рефинансирование, кредиты, россия
Экономика, БЕЛОРУССИЯ, рефинансирование, кредиты, РОССИЯ
Белоруссия договорилась о рефинансировании отдельных кредитов России
Минфин: Минск договорился о рефинансировании отдельных кредитов правительства РФ
МИНСК, 7 апр – ПРАЙМ. Белоруссия договорилась о рефинансировании кредитов по отдельным соглашениям с правительством РФ, сообщил министр финансов республики Юрий Селиверстов.
"Есть еще много вопросов, которые надо нам дальше продвигать, потому что это повестка не самая простая. Тем не менее по отдельным соглашениям договорились о рефинансировании кредитов правительства России, которые предоставляли минфину ранее", - сказал министр в интервью телеканалу "Беларусь 1".
Он подчеркнул, что это будет оказывать поддержку белорусской финансовой системе, платежному балансу. "Но будем еще работать и дальше", - сказал Селиверстов.
Португалия может использовать кредиты ЕС для трат на свою оборону
В эфире телеканала пояснили, что тема рефинансирования долговых обязательств была одной из тем обсуждения во время белорусско-российских переговоров, прошедших в понедельник в Москве. Глава белорусского правительства Александр Турчин в понедельник прибыл с официальным визитом в РФ, прошли его переговоры с российским коллегой Михаилом Мишустиным в формате один на один и в расширенном составе.