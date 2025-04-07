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Названы регионы с самыми дисциплинированными заемщиками

Названы регионы с самыми дисциплинированными заемщиками - 07.04.2025, ПРАЙМ

Названы регионы с самыми дисциплинированными заемщиками

Платежная дисциплина населения по состоянию на 1 марта этого года снизилась в большинстве регионов России, при этом самые высокие показатели – у Севастополя и... | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T00:22+0300

2025-04-07T00:22+0300

2025-04-07T00:22+0300

экономика

финансы

россия

рф

крым

ингушетия

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МОСКВА, 7 апр – ПРАЙМ. Платежная дисциплина населения по состоянию на 1 марта этого года снизилась в большинстве регионов России, при этом самые высокие показатели – у Севастополя и Крыма, замыкают список республики Северного Кавказа, свидетельствует исследование РИА Новости. РОСТ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ Для оценки доли просроченной задолженности населения перед банками эксперты РИА Новости провели исследование и составили рейтинг, в котором наглядно показано, в каких регионах у банков самые дисциплинированные заемщики. Темпы прироста портфеля кредитов физических лиц на балансах банков в 2024 году оказались небольшими по меркам последних лет из-за высоких процентных ставок в экономике. Так, согласно статистике Центробанка РФ, кредитный портфель вырос в 2024 году на 5,4%, против прироста 23,4% и 9,8% в 2023 и 2022 годах. При этом на скользящем 12 месячном отрезке, по состоянию на 1 марта, прирост портфеля розничных кредитов замедлился до 2,9%. Сильное замедление по сравнению с результатом 2024 года стало следствием продолжающейся с ноября 2024 года тенденции снижения розничного портфеля. В абсолютном выражении население оставалось должно банкам 34,6 триллиона рублей на 1 марта 2025 года или примерно по 456 тысяч рублей на каждого экономически активного гражданина России. Вместе с тем прирост просроченной задолженности смог опередить динамику розничного кредитного портфеля, и, как следствие, доля просроченной задолженности немного выросла. Так, за последние 12 месяцев доля просроченной задолженности в рублевом кредитном портфеле выросла до 3,98% на 1 марта текущего года против 3,41% на аналогичную дату в 2024 году. При этом даже текущий уровень является достаточно низким значением и соответствует показателям 2023 года. Для сравнения, еще в 2017 году доля просрочки по кредитам физических лиц превышала 8%. СИТУАЦИЯ В РЕГИОНАХ Для оценки платежной дисциплины в региональном разрезе эксперты РИА Новости провели девятое ежегодное исследование и подготовили рейтинг российских регионов по доле просроченной задолженности населения по рублевым банковским кредитам на основе данных Центробанка РФ. Как свидетельствуют результаты исследования, среди российских регионов наблюдается значительная дифференциация по доле просроченной задолженности по кредитам населению. По состоянию на 1 марта 2025 года доля просрочки между регионами варьируется от 1,75% до 20,9%, а медианное значение доли просроченной задолженности по кредитам населению равнялось 4,28%, против 3,65% в исследовании 2024 года. Согласно результатам исследования, за последние 12 месяцев, по состоянию на 1 марта 2025 года, более 96% регионов (82 из 85) характеризовались снижением платежной дисциплины населения и ростом просрочки. Максимальное увеличение доли просрочки отмечалось у Ингушетии (прирост на 9,1 процентного пункта). На втором месте по приросту доли просроченной задолженности расположился Дагестан, где доля просроченной задолженности выросла на 3,75 процентного пункта. Третий результат (+3,2 процентного пункта) у Чеченской Республики. Еще шесть регионов характеризовались увеличением доли просрочки в диапазоне 1-2 процентных пункта. Вместе с тем снижение доли просрочки за последние 12 месяцев наблюдалось только в трех регионах. В Крыму доля просроченной задолженности снизилась на 0,34 процентного пункта. В Бурятии и Севастополе доля просроченной задолженности за последние 12 месяцев снизилась на 0,11 и 0,07 процентного пункта соответственно. В ЛИДЕРАХ СЕВАСТОПОЛЬ И КРЫМ Лидером по платежной дисциплине с заметным отрывом от других регионов населения стал Севастополь, где лишь 1,75% кредитов имеют просроченную задолженность. Низкая доля просроченной задолженности в этом субъекте РФ сочетается с небольшим удельным объемом кредитов населения. Также среди лидеров по платежной дисциплине представлены: Крым (2,28%), Санкт-Петербург (2,79%), Республика Саха (Якутия) (2,85%) и Ямало-Ненецкий автономный округ (2,97%). В первую десятку по низкой доле просроченной задолженности также попали: Ненецкий автономный округ (2,98%), Чувашия (3,03%), Татарстан (3,05%), Москва (3,1%) и Чукотский автономный округ (3,15%). Таким образом, среди регионов с низкой долей просрочки наблюдается достаточно большое количество северных регионов и крупных федеральных городов, то есть субъектов РФ с, как правило, высокими зарплатами. ЗАМЫКАЕТ СПИСОК СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ С другой стороны, самая высокая доля просроченной задолженности с заметным отрывом сохраняется у Ингушетии (20,9%). Республика характеризуется высокой долей просрочки уже достаточно давно, а в 2024 году просрочка почти удвоилась, и по этому показателю регион приблизился к уровню 2018 года (24%). Также высокая доля просрочки зафиксирована в следующих регионах: Чечня (9,42%), Дагестан (8,95%), Северная Осетия (8,78%), Карачаево-Черкесия (7,73%) и Кабардино-Балкария (6,28%). Таким образом, лидеры по доле просрочки в основном представлены республиками Северного Кавказа, и картина за год не претерпела изменений. Относительно высокий уровень просрочки здесь наблюдается на фоне сравнительно слабого развития розничного кредитования и невысоких зарплат. Эксперты РИА Новости ожидают, что в 2025 году темпы прироста розничного кредитования будут небольшими из-за высоких процентных ставок в экономике, тогда как объем просроченных кредитов продолжит расти. Таким образом, при умеренном сценарии в среднем по России можно ожидать роста просрочки в пределах 0,4-0,6 процентного пункта, что не выглядит критическим. В отельных регионах снижение платежной дисциплины может быть намного существеннее из-за особенностей экономической ситуации и из-за различающегося уровня закредитованности.

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финансы, россия, рф, крым, ингушетия