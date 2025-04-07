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Золотые резервы Китая в марте выросли до 2089,4 тонны

Золотые резервы Китая в марте выросли до 2089,4 тонны - 07.04.2025, ПРАЙМ

Золотые резервы Китая в марте выросли до 2089,4 тонны

Золотые резервы КНР в марте увеличились до 73,7 миллиона унций (приблизительно 2089,4 тонны), показатель растет пятый месяц подряд, свидетельствуют данные... | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T06:32+0300

2025-04-07T06:32+0300

2025-04-07T06:32+0300

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ПЕКИН, 7 апр – ПРАЙМ. Золотые резервы КНР в марте увеличились до 73,7 миллиона унций (приблизительно 2089,4 тонны), показатель растет пятый месяц подряд, свидетельствуют данные народного банка Китая (ЦБ). "Золотые резервы Китая на конец марта составили 73,7 миллиона унций (приблизительно 2089,4 тонны) по сравнению с 73,61 миллиона унций на конец февраля", - приводит агентство "Цайлянь" данные китайского ЦБ. Отмечается, что "Народный банк Китая наращивает золотые резервы уже пять месяцев подряд".

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финансы, мировая экономика, китай, кнр