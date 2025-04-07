https://1prime.ru/20250407/rezervy-856446257.html
Банк России отметил рост международных резервов страны в марте на 2,4%
Банк России отметил рост международных резервов страны в марте на 2,4% - 07.04.2025, ПРАЙМ
Банк России отметил рост международных резервов страны в марте на 2,4%
Международные резервы России на начало дня 1 апреля составили 647,358 миллиарда долларов против 632,355 миллиарда долларов на 1 марта 2025 года, сообщил Банк... | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T16:07+0300
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2025-04-07T16:07+0300
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банк россии
финансы
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Международные резервы России на начало дня 1 апреля составили 647,358 миллиарда долларов против 632,355 миллиарда долларов на 1 марта 2025 года, сообщил Банк России. Таким образом, за март резервы выросли на 15 миллиардов долларов, или на 2,4%.
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банк россии, финансы
Экономика, Банк России, Финансы
Банк России отметил рост международных резервов страны в марте на 2,4%
ЦБ: международные резервы России в марте выросли до 647,4 миллиарда долларов
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Международные резервы России на начало дня 1 апреля составили 647,358 миллиарда долларов против 632,355 миллиарда долларов на 1 марта 2025 года, сообщил Банк России.
Таким образом, за март резервы выросли на 15 миллиардов долларов, или на 2,4%.
Банк России 4 апреля не проводил расчетов по операциям с юанем