https://1prime.ru/20250407/rezervy-856446257.html

Банк России отметил рост международных резервов страны в марте на 2,4%

Банк России отметил рост международных резервов страны в марте на 2,4% - 07.04.2025, ПРАЙМ

Банк России отметил рост международных резервов страны в марте на 2,4%

Международные резервы России на начало дня 1 апреля составили 647,358 миллиарда долларов против 632,355 миллиарда долларов на 1 марта 2025 года, сообщил Банк... | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T16:07+0300

2025-04-07T16:07+0300

2025-04-07T16:07+0300

экономика

банк россии

финансы

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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Международные резервы России на начало дня 1 апреля составили 647,358 миллиарда долларов против 632,355 миллиарда долларов на 1 марта 2025 года, сообщил Банк России. Таким образом, за март резервы выросли на 15 миллиардов долларов, или на 2,4%.

https://1prime.ru/20250407/yuan-856438672.html

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банк россии, финансы