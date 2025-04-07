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Нацбанк сообщил о росте международных резервов Украины - 07.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250407/rezervy-856450486.html
Нацбанк сообщил о росте международных резервов Украины
Нацбанк сообщил о росте международных резервов Украины - 07.04.2025, ПРАЙМ
Нацбанк сообщил о росте международных резервов Украины
Международные резервы Украины, которые в январе-феврале снижались, в марте выросли на 5,6%, составив 42,4 миллиарда долларов, сообщили в Нацбанке страны. | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T18:50+0300
2025-04-07T18:51+0300
экономика
украина
нацбанк
международные резервы
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МОСКВА, 7 апр – ПРАЙМ. Международные резервы Украины, которые в январе-феврале снижались, в марте выросли на 5,6%, составив 42,4 миллиарда долларов, сообщили в Нацбанке страны. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк в начале марта сообщил, что международные резервы Украины по итогам февраля сократились на 6,7% до 40,1 миллиарда долларов. В январе, по данным Нацбанка они снизились на 1,8%, до 43 миллиардов долларов. По итогам 2024 года они выросли на 8% до 43,8 миллиарда долларов. "Международные резервы по состоянию на 1 апреля, по предварительным данным, составили 42,4 миллиарда долларов США. В марте они выросли на 5,6%. Такая динамика обусловлена, с одной стороны, значительными объемами поступлений от международных партнеров, а с другой, уменьшением объемов чистой продажи валюты НБУ на валютном рынке – на 12,5% по сравнению с февралем", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Нацбанка.
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украина, нацбанк, международные резервы
Экономика, УКРАИНА, Нацбанк, международные резервы
18:50 07.04.2025 (обновлено: 18:51 07.04.2025)
 
Нацбанк сообщил о росте международных резервов Украины

Нацбанк: международные резервы Украины в марте выросли на 6,7% - до $42,4 млрд

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2025
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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МОСКВА, 7 апр – ПРАЙМ. Международные резервы Украины, которые в январе-феврале снижались, в марте выросли на 5,6%, составив 42,4 миллиарда долларов, сообщили в Нацбанке страны.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк в начале марта сообщил, что международные резервы Украины по итогам февраля сократились на 6,7% до 40,1 миллиарда долларов. В январе, по данным Нацбанка они снизились на 1,8%, до 43 миллиардов долларов. По итогам 2024 года они выросли на 8% до 43,8 миллиарда долларов.
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"Международные резервы по состоянию на 1 апреля, по предварительным данным, составили 42,4 миллиарда долларов США. В марте они выросли на 5,6%. Такая динамика обусловлена, с одной стороны, значительными объемами поступлений от международных партнеров, а с другой, уменьшением объемов чистой продажи валюты НБУ на валютном рынке – на 12,5% по сравнению с февралем", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Нацбанка.
 
ЭкономикаУКРАИНАНацбанкмеждународные резервы
 
 
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