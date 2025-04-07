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Нацбанк сообщил о росте международных резервов Украины

Нацбанк сообщил о росте международных резервов Украины - 07.04.2025, ПРАЙМ

Нацбанк сообщил о росте международных резервов Украины

Международные резервы Украины, которые в январе-феврале снижались, в марте выросли на 5,6%, составив 42,4 миллиарда долларов, сообщили в Нацбанке страны. | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T18:50+0300

2025-04-07T18:50+0300

2025-04-07T18:51+0300

экономика

украина

нацбанк

международные резервы

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МОСКВА, 7 апр – ПРАЙМ. Международные резервы Украины, которые в январе-феврале снижались, в марте выросли на 5,6%, составив 42,4 миллиарда долларов, сообщили в Нацбанке страны. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк в начале марта сообщил, что международные резервы Украины по итогам февраля сократились на 6,7% до 40,1 миллиарда долларов. В январе, по данным Нацбанка они снизились на 1,8%, до 43 миллиардов долларов. По итогам 2024 года они выросли на 8% до 43,8 миллиарда долларов. "Международные резервы по состоянию на 1 апреля, по предварительным данным, составили 42,4 миллиарда долларов США. В марте они выросли на 5,6%. Такая динамика обусловлена, с одной стороны, значительными объемами поступлений от международных партнеров, а с другой, уменьшением объемов чистой продажи валюты НБУ на валютном рынке – на 12,5% по сравнению с февралем", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Нацбанка.

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украина, нацбанк, международные резервы