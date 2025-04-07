https://1prime.ru/20250407/rheinmetall--856453994.html

Rheinmetall хочет привлечь Volkswagen к выпуску военной техники, пишут СМИ

Rheinmetall хочет привлечь Volkswagen к выпуску военной техники, пишут СМИ - 07.04.2025, ПРАЙМ

Rheinmetall хочет привлечь Volkswagen к выпуску военной техники, пишут СМИ

Оборонный немецкий концерн Rheinmetall разрабатывает планы по производству пуленепробиваемых кабин для военных грузовиков на заводе в ФРГ, от которого в рамках... | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T21:55+0300

2025-04-07T21:55+0300

2025-04-07T21:55+0300

вооружения

rheinmetall

volkswagen

военная техника

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БЕРЛИН, 7 апр – ПРАЙМ. Оборонный немецкий концерн Rheinmetall разрабатывает планы по производству пуленепробиваемых кабин для военных грузовиков на заводе в ФРГ, от которого в рамках экономии намерен отказаться автопроизводитель Volkswagen, сообщает журнал Automobilwoche со ссылкой на свои источники. По данным издания, оборонный концерн заинтересован в налаживании совместного c компанией MAN производства пуленепробиваемых кабин для грузовиков военного типа. В качестве потенциального места для их производства рассматривается завод Volkswagen в Оснабрюке, где на данный момент с конвейера сходит кроссовер Volkswagen T-Roc Cabriolet. Ранее сообщалось, что Volkswagen в целях экономии намерен передать завод вместе с частью сотрудников новому владельцу, а генеральный директор компании Оливер Блуме заявлял, что "открыт" к рассмотрению возможности запуска там производства военно-транспортной техники. В то же время, как сообщает Automobilwoche со ссылкой на инсайдеров, такому решению может воспрепятствовать профсоюз IG Metall, части правления которого не нравится сама идея военного производства на автомобильном заводе. В 2024 году стало известно о планах сокращения производства и сотрудников автоконцерном Volkswagen. Данные планы спровоцировали забастовки сотрудников Volkswagen, что в итоге вынудило концерн пойти на соглашение с профсоюзами, в рамках которого компания пообещала не сокращать сотрудников и не закрывать предприятия.

https://1prime.ru/20250312/rheinmetal-855697095.html

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rheinmetall, volkswagen, военная техника