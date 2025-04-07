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Rheinmetall хочет привлечь Volkswagen к выпуску военной техники, пишут СМИ - 07.04.2025, ПРАЙМ
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Rheinmetall хочет привлечь Volkswagen к выпуску военной техники, пишут СМИ
Rheinmetall хочет привлечь Volkswagen к выпуску военной техники, пишут СМИ - 07.04.2025, ПРАЙМ
Rheinmetall хочет привлечь Volkswagen к выпуску военной техники, пишут СМИ
Оборонный немецкий концерн Rheinmetall разрабатывает планы по производству пуленепробиваемых кабин для военных грузовиков на заводе в ФРГ, от которого в рамках... | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T21:55+0300
2025-04-07T21:55+0300
вооружения
rheinmetall
volkswagen
военная техника
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БЕРЛИН, 7 апр – ПРАЙМ. Оборонный немецкий концерн Rheinmetall разрабатывает планы по производству пуленепробиваемых кабин для военных грузовиков на заводе в ФРГ, от которого в рамках экономии намерен отказаться автопроизводитель Volkswagen, сообщает журнал Automobilwoche со ссылкой на свои источники. По данным издания, оборонный концерн заинтересован в налаживании совместного c компанией MAN производства пуленепробиваемых кабин для грузовиков военного типа. В качестве потенциального места для их производства рассматривается завод Volkswagen в Оснабрюке, где на данный момент с конвейера сходит кроссовер Volkswagen T-Roc Cabriolet. Ранее сообщалось, что Volkswagen в целях экономии намерен передать завод вместе с частью сотрудников новому владельцу, а генеральный директор компании Оливер Блуме заявлял, что "открыт" к рассмотрению возможности запуска там производства военно-транспортной техники. В то же время, как сообщает Automobilwoche со ссылкой на инсайдеров, такому решению может воспрепятствовать профсоюз IG Metall, части правления которого не нравится сама идея военного производства на автомобильном заводе. В 2024 году стало известно о планах сокращения производства и сотрудников автоконцерном Volkswagen. Данные планы спровоцировали забастовки сотрудников Volkswagen, что в итоге вынудило концерн пойти на соглашение с профсоюзами, в рамках которого компания пообещала не сокращать сотрудников и не закрывать предприятия.
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rheinmetall, volkswagen, военная техника
Вооружения, Rheinmetall, Volkswagen, военная техника
21:55 07.04.2025
 
Rheinmetall хочет привлечь Volkswagen к выпуску военной техники, пишут СМИ

Automobilwoche: Rheinmetall хочет привлечь Volkswagen к выпуску военной техники

© Фото : Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности УкраиныЦех по ремонту и производству бронетехники Укроборонпрома и Rheinmetall
Цех по ремонту и производству бронетехники Укроборонпрома и Rheinmetall - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2025
© Фото : Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины
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БЕРЛИН, 7 апр – ПРАЙМ. Оборонный немецкий концерн Rheinmetall разрабатывает планы по производству пуленепробиваемых кабин для военных грузовиков на заводе в ФРГ, от которого в рамках экономии намерен отказаться автопроизводитель Volkswagen, сообщает журнал Automobilwoche со ссылкой на свои источники.
По данным издания, оборонный концерн заинтересован в налаживании совместного c компанией MAN производства пуленепробиваемых кабин для грузовиков военного типа. В качестве потенциального места для их производства рассматривается завод Volkswagen в Оснабрюке, где на данный момент с конвейера сходит кроссовер Volkswagen T-Roc Cabriolet.
Ранее сообщалось, что Volkswagen в целях экономии намерен передать завод вместе с частью сотрудников новому владельцу, а генеральный директор компании Оливер Блуме заявлял, что "открыт" к рассмотрению возможности запуска там производства военно-транспортной техники.
В то же время, как сообщает Automobilwoche со ссылкой на инсайдеров, такому решению может воспрепятствовать профсоюз IG Metall, части правления которого не нравится сама идея военного производства на автомобильном заводе.
Бундестаг - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall нарастил объем продаж
12 марта, 11:03
В 2024 году стало известно о планах сокращения производства и сотрудников автоконцерном Volkswagen. Данные планы спровоцировали забастовки сотрудников Volkswagen, что в итоге вынудило концерн пойти на соглашение с профсоюзами, в рамках которого компания пообещала не сокращать сотрудников и не закрывать предприятия.
 
ВооруженияRheinmetallVolkswagenвоенная техника
 
 
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