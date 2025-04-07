https://1prime.ru/20250407/rheinmetall--856453994.html
Rheinmetall хочет привлечь Volkswagen к выпуску военной техники, пишут СМИ
Rheinmetall хочет привлечь Volkswagen к выпуску военной техники, пишут СМИ - 07.04.2025, ПРАЙМ
Rheinmetall хочет привлечь Volkswagen к выпуску военной техники, пишут СМИ
Оборонный немецкий концерн Rheinmetall разрабатывает планы по производству пуленепробиваемых кабин для военных грузовиков на заводе в ФРГ, от которого в рамках... | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T21:55+0300
2025-04-07T21:55+0300
2025-04-07T21:55+0300
вооружения
rheinmetall
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военная техника
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БЕРЛИН, 7 апр – ПРАЙМ. Оборонный немецкий концерн Rheinmetall разрабатывает планы по производству пуленепробиваемых кабин для военных грузовиков на заводе в ФРГ, от которого в рамках экономии намерен отказаться автопроизводитель Volkswagen, сообщает журнал Automobilwoche со ссылкой на свои источники. По данным издания, оборонный концерн заинтересован в налаживании совместного c компанией MAN производства пуленепробиваемых кабин для грузовиков военного типа. В качестве потенциального места для их производства рассматривается завод Volkswagen в Оснабрюке, где на данный момент с конвейера сходит кроссовер Volkswagen T-Roc Cabriolet. Ранее сообщалось, что Volkswagen в целях экономии намерен передать завод вместе с частью сотрудников новому владельцу, а генеральный директор компании Оливер Блуме заявлял, что "открыт" к рассмотрению возможности запуска там производства военно-транспортной техники. В то же время, как сообщает Automobilwoche со ссылкой на инсайдеров, такому решению может воспрепятствовать профсоюз IG Metall, части правления которого не нравится сама идея военного производства на автомобильном заводе. В 2024 году стало известно о планах сокращения производства и сотрудников автоконцерном Volkswagen. Данные планы спровоцировали забастовки сотрудников Volkswagen, что в итоге вынудило концерн пойти на соглашение с профсоюзами, в рамках которого компания пообещала не сокращать сотрудников и не закрывать предприятия.
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rheinmetall, volkswagen, военная техника
Вооружения, Rheinmetall, Volkswagen, военная техника
Rheinmetall хочет привлечь Volkswagen к выпуску военной техники, пишут СМИ
Automobilwoche: Rheinmetall хочет привлечь Volkswagen к выпуску военной техники
БЕРЛИН, 7 апр – ПРАЙМ. Оборонный немецкий концерн Rheinmetall разрабатывает планы по производству пуленепробиваемых кабин для военных грузовиков на заводе в ФРГ, от которого в рамках экономии намерен отказаться автопроизводитель Volkswagen, сообщает журнал Automobilwoche со ссылкой на свои источники.
По данным издания, оборонный концерн заинтересован в налаживании совместного c компанией MAN производства пуленепробиваемых кабин для грузовиков военного типа. В качестве потенциального места для их производства рассматривается завод Volkswagen в Оснабрюке, где на данный момент с конвейера сходит кроссовер Volkswagen T-Roc Cabriolet.
Ранее сообщалось, что Volkswagen в целях экономии намерен передать завод вместе с частью сотрудников новому владельцу, а генеральный директор компании Оливер Блуме заявлял, что "открыт" к рассмотрению возможности запуска там производства военно-транспортной техники.
В то же время, как сообщает Automobilwoche со ссылкой на инсайдеров, такому решению может воспрепятствовать профсоюз IG Metall, части правления которого не нравится сама идея военного производства на автомобильном заводе.
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall нарастил объем продаж
В 2024 году стало известно о планах сокращения производства и сотрудников автоконцерном Volkswagen. Данные планы спровоцировали забастовки сотрудников Volkswagen, что в итоге вынудило концерн пойти на соглашение с профсоюзами, в рамках которого компания пообещала не сокращать сотрудников и не закрывать предприятия.