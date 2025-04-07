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"Рольф" начал продажи запчастей на маркетплейсах под собственным брендом

"Рольф" начал продажи запчастей на маркетплейсах под собственным брендом - 07.04.2025, ПРАЙМ

"Рольф" начал продажи запчастей на маркетплейсах под собственным брендом

ГК "Рольф" начала продажи автозапчастей на Ozon и Wildberries под собственным брендом "Роспарт", на первом этапе покупателям доступны пять групп фильтров, а... | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T14:55+0300

2025-04-07T14:55+0300

2025-04-07T14:55+0300

бизнес

рольф

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маркетплейс

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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. ГК "Рольф" начала продажи автозапчастей на Ozon и Wildberries под собственным брендом "Роспарт", на первом этапе покупателям доступны пять групп фильтров, а также тормозные диски и колодки собственного производства компании, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Рольф". "Группа компаний "Рольф", крупнейший автодилер в России, объявила о начале онлайн-продаж автозапчастей под собственной торговой маркой Роспарт на маркетплейсах Ozon и Wildberries... На первом этапе покупателям доступны пять групп фильтров собственного производства "Рольф" - топливные, масляные, воздушные, салонные и для АКПП, а также тормозные диски и колодки", - говорится в сообщении. Как уточнили в пресс-службе, продукция доступна для заказа по всей России, а в ближайшие дни в продаже появятся щетки стеклоочистителей, ремни ГРМ, датчики износа тормозных колодок и другое. "Уже сейчас на сервис приходится порядка 60% доходности компании, и именно это направление формирует устойчивость бизнеса в текущих макроэкономических условиях... С учетом ухода с российского рынка многих зарубежных партнеров мы отмечаем, что доверие к бренду "Рольф" и продукции нашего производства у российских потребителей существенно выше, чем доверие к другим аналогичным запчастям", - приводят в пресс-службе слова генерального директора ГК "Рольф" Светланы Виноградовой. Там добавили, что сегодня под брендом "Роспарт" представлено более 1,5 тысячи наименований, а в ближайшие годы планируется расширение продуктовой линейки до 30 тысяч позиций. "При сопоставимом с ведущими мировыми брендами уровне технических характеристик, продукция Роспарт в среднем на 20% доступнее зарубежных аналогов", - уточнили в "Рольфе".

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бизнес, рольф, запчасти, автозапчасти, ozon, wildberries, маркетплейс