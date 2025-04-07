https://1prime.ru/20250407/rosatom-856445933.html

"Росатом" первым в России отработает всю цепочку получения бериллия

"Росатом" первым в России отработает всю цепочку получения бериллия - 07.04.2025, ПРАЙМ

"Росатом" первым в России отработает всю цепочку получения бериллия

"Росатом" первым в России на практике отработает всю цепочку получения стратегически важного металла бериллия, для этого будет создан специальный... | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T16:10+0300

2025-04-07T16:10+0300

2025-04-07T16:10+0300

росатом

металлы

россия

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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. "Росатом" первым в России на практике отработает всю цепочку получения стратегически важного металла бериллия, для этого будет создан специальный экспериментальный участок, сообщила пресс-служба научного дивизиона атомной госкорпорации. "Ученые "Росатома" в сотрудничестве с отечественными предприятиями создали полную цепочку технологического оборудования для переработки бериллийсодержащего концентрата", - говорится в сообщении. Первый в России экспериментальный участок по отработке технологии полного цикла получения материалов, содержащих бериллий, от рудного концентрата до металла (объем переработки до 300 килограммов в год по бериллию) будет создан на площадке предприятия научного дивизиона "Росатома" АО "НИИ НПО "Луч". "К настоящему времени специалисты АО "НИИ НПО "Луч" разработали технологию и аппаратурно-технологическую схему получения бериллийсодержащих материалов, а также установку очистки сточных вод участка, которая позволяет обеспечить содержание бериллия в очищенных водах ниже установленной предельно допустимой концентрации, согласно действующим санитарным правилам и нормам", - отмечается в сообщении. Сейчас "НИИ НПО "Луч" совместно с предприятием топливного дивизиона "Росатома" АО "Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика Бочвара" (ВНИИНМ, Москва) продолжает отрабатывать технологические операции получения материалов, содержащих бериллий, как на лабораторном оборудовании малых объемов (полном прототипе оборудования будущего экспериментального участка), так и на полномасштабном технологическом оборудовании. При этом особое внимание уделяется работам по набору статистических данных о загрязненности поверхностей технологического оборудования и воздуха рабочей зоны бериллием, которые проводятся с участием специалистов ФМБА России. Бериллий относится к редким металлам. В основном его используют как легирующую добавку к различным сплавам, которая значительно повышает их твёрдость и прочность, коррозионную устойчивость поверхностей изделий. Материалы, содержащие бериллий, используются в рентгенотехнике, ядерных реакторах, лазерной и аэрокосмической технике, акустических системах и других изделиях. Сейчас в России реализуется проект по созданию исследовательского жидкосолевого реактора (ИЖСР) для решения проблемы замыкания ядерного топливного цикла. Для пуска и работы ИЖСР необходимо значительное количество материалов, содержащих бериллий.

https://1prime.ru/20250406/rosatom-856420341.html

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росатом, металлы, россия