Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Росатом" первым в России отработает всю цепочку получения бериллия - 07.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250407/rosatom-856445933.html
"Росатом" первым в России отработает всю цепочку получения бериллия
"Росатом" первым в России отработает всю цепочку получения бериллия - 07.04.2025, ПРАЙМ
"Росатом" первым в России отработает всю цепочку получения бериллия
"Росатом" первым в России на практике отработает всю цепочку получения стратегически важного металла бериллия, для этого будет создан специальный... | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T16:10+0300
2025-04-07T16:10+0300
росатом
металлы
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84241/79/842417967_0:18:3577:2030_1920x0_80_0_0_fb4c0f1c5939e59b262ab06d52af1b75.jpg
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. "Росатом" первым в России на практике отработает всю цепочку получения стратегически важного металла бериллия, для этого будет создан специальный экспериментальный участок, сообщила пресс-служба научного дивизиона атомной госкорпорации. "Ученые "Росатома" в сотрудничестве с отечественными предприятиями создали полную цепочку технологического оборудования для переработки бериллийсодержащего концентрата", - говорится в сообщении. Первый в России экспериментальный участок по отработке технологии полного цикла получения материалов, содержащих бериллий, от рудного концентрата до металла (объем переработки до 300 килограммов в год по бериллию) будет создан на площадке предприятия научного дивизиона "Росатома" АО "НИИ НПО "Луч". "К настоящему времени специалисты АО "НИИ НПО "Луч" разработали технологию и аппаратурно-технологическую схему получения бериллийсодержащих материалов, а также установку очистки сточных вод участка, которая позволяет обеспечить содержание бериллия в очищенных водах ниже установленной предельно допустимой концентрации, согласно действующим санитарным правилам и нормам", - отмечается в сообщении. Сейчас "НИИ НПО "Луч" совместно с предприятием топливного дивизиона "Росатома" АО "Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика Бочвара" (ВНИИНМ, Москва) продолжает отрабатывать технологические операции получения материалов, содержащих бериллий, как на лабораторном оборудовании малых объемов (полном прототипе оборудования будущего экспериментального участка), так и на полномасштабном технологическом оборудовании. При этом особое внимание уделяется работам по набору статистических данных о загрязненности поверхностей технологического оборудования и воздуха рабочей зоны бериллием, которые проводятся с участием специалистов ФМБА России. Бериллий относится к редким металлам. В основном его используют как легирующую добавку к различным сплавам, которая значительно повышает их твёрдость и прочность, коррозионную устойчивость поверхностей изделий. Материалы, содержащие бериллий, используются в рентгенотехнике, ядерных реакторах, лазерной и аэрокосмической технике, акустических системах и других изделиях. Сейчас в России реализуется проект по созданию исследовательского жидкосолевого реактора (ИЖСР) для решения проблемы замыкания ядерного топливного цикла. Для пуска и работы ИЖСР необходимо значительное количество материалов, содержащих бериллий.
https://1prime.ru/20250406/rosatom-856420341.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84241/79/842417967_423:0:3154:2048_1920x0_80_0_0_07d48215f9c21858aee695500c0492eb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
росатом, металлы, россия
Росатом, металлы, РОССИЯ
16:10 07.04.2025
 
"Росатом" первым в России отработает всю цепочку получения бериллия

"Росатом": компания первой отработает цепочку получения стратегически важного бериллия

© РИА Новости . Фотохост Конгресса молодых учёных/Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип Росатома
Логотип Росатома - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости . Фотохост Конгресса молодых учёных/Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. "Росатом" первым в России на практике отработает всю цепочку получения стратегически важного металла бериллия, для этого будет создан специальный экспериментальный участок, сообщила пресс-служба научного дивизиона атомной госкорпорации.
"Ученые "Росатома" в сотрудничестве с отечественными предприятиями создали полную цепочку технологического оборудования для переработки бериллийсодержащего концентрата", - говорится в сообщении.
Первый в России экспериментальный участок по отработке технологии полного цикла получения материалов, содержащих бериллий, от рудного концентрата до металла (объем переработки до 300 килограммов в год по бериллию) будет создан на площадке предприятия научного дивизиона "Росатома" АО "НИИ НПО "Луч".
"К настоящему времени специалисты АО "НИИ НПО "Луч" разработали технологию и аппаратурно-технологическую схему получения бериллийсодержащих материалов, а также установку очистки сточных вод участка, которая позволяет обеспечить содержание бериллия в очищенных водах ниже установленной предельно допустимой концентрации, согласно действующим санитарным правилам и нормам", - отмечается в сообщении.
Сейчас "НИИ НПО "Луч" совместно с предприятием топливного дивизиона "Росатома" АО "Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика Бочвара" (ВНИИНМ, Москва) продолжает отрабатывать технологические операции получения материалов, содержащих бериллий, как на лабораторном оборудовании малых объемов (полном прототипе оборудования будущего экспериментального участка), так и на полномасштабном технологическом оборудовании. При этом особое внимание уделяется работам по набору статистических данных о загрязненности поверхностей технологического оборудования и воздуха рабочей зоны бериллием, которые проводятся с участием специалистов ФМБА России.
Бериллий относится к редким металлам. В основном его используют как легирующую добавку к различным сплавам, которая значительно повышает их твёрдость и прочность, коррозионную устойчивость поверхностей изделий. Материалы, содержащие бериллий, используются в рентгенотехнике, ядерных реакторах, лазерной и аэрокосмической технике, акустических системах и других изделиях. Сейчас в России реализуется проект по созданию исследовательского жидкосолевого реактора (ИЖСР) для решения проблемы замыкания ядерного топливного цикла. Для пуска и работы ИЖСР необходимо значительное количество материалов, содержащих бериллий.
Логотип Росатома - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2025
"Росатом" поможет Африке обеспечить континент стабильной электроэнергией
Вчера, 07:30
 
РосатомметаллыРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала