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Роскомнадзор сообщил о сотнях тысяч удаленных Telegram-каналов и публикаций - 07.04.2025, ПРАЙМ
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Роскомнадзор сообщил о сотнях тысяч удаленных Telegram-каналов и публикаций
Роскомнадзор сообщил о сотнях тысяч удаленных Telegram-каналов и публикаций - 07.04.2025, ПРАЙМ
Роскомнадзор сообщил о сотнях тысяч удаленных Telegram-каналов и публикаций
Более 373 тысяч публикаций или Telegram-каналов удаленно по требованию Роскомнадзора, заявили РИА Новости в ведомстве. | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T19:58+0300
2025-04-07T19:58+0300
роскомнадзор
telegram-каналы
удаление
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Более 373 тысяч публикаций или Telegram-каналов удаленно по требованию Роскомнадзора, заявили РИА Новости в ведомстве. "В общей сложности по требованию Роскомнадзора удалено свыше 373 тысяч публикаций или Telegram-каналов", - сообщили в ведомстве. При этом период, за который это произошло, не указывается.
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ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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40
192
40
роскомнадзор, telegram-каналы, удаление
Роскомнадзор, Telegram-каналы, Удаление
19:58 07.04.2025
 
Роскомнадзор сообщил о сотнях тысяч удаленных Telegram-каналов и публикаций

РКН: по требованию ведомства удалено более 373 тыс Tg-каналов или публикаций

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram
Мессенджер Telegram - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Более 373 тысяч публикаций или Telegram-каналов удаленно по требованию Роскомнадзора, заявили РИА Новости в ведомстве.
"В общей сложности по требованию Роскомнадзора удалено свыше 373 тысяч публикаций или Telegram-каналов", - сообщили в ведомстве.
Роскомнадзор - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
РКН продолжит проверять сервисы на использование зарубежных серверов
26 марта, 23:36
При этом период, за который это произошло, не указывается.
 
РоскомнадзорTelegram-каналыУдаление
 
 
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