https://1prime.ru/20250407/roskomnadzor-856452067.html

Роскомнадзор сообщил о сотнях тысяч удаленных Telegram-каналов и публикаций

Роскомнадзор сообщил о сотнях тысяч удаленных Telegram-каналов и публикаций - 07.04.2025, ПРАЙМ

Роскомнадзор сообщил о сотнях тысяч удаленных Telegram-каналов и публикаций

Более 373 тысяч публикаций или Telegram-каналов удаленно по требованию Роскомнадзора, заявили РИА Новости в ведомстве. | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T19:58+0300

2025-04-07T19:58+0300

2025-04-07T19:58+0300

роскомнадзор

telegram-каналы

удаление

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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Более 373 тысяч публикаций или Telegram-каналов удаленно по требованию Роскомнадзора, заявили РИА Новости в ведомстве. "В общей сложности по требованию Роскомнадзора удалено свыше 373 тысяч публикаций или Telegram-каналов", - сообщили в ведомстве. При этом период, за который это произошло, не указывается.

https://1prime.ru/20250326/roskomnadzor-856139574.html

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2025

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роскомнадзор, telegram-каналы, удаление