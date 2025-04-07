https://1prime.ru/20250407/roskomnadzor-856452067.html
Роскомнадзор сообщил о сотнях тысяч удаленных Telegram-каналов и публикаций
Роскомнадзор сообщил о сотнях тысяч удаленных Telegram-каналов и публикаций - 07.04.2025, ПРАЙМ
Роскомнадзор сообщил о сотнях тысяч удаленных Telegram-каналов и публикаций
Более 373 тысяч публикаций или Telegram-каналов удаленно по требованию Роскомнадзора, заявили РИА Новости в ведомстве. | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T19:58+0300
2025-04-07T19:58+0300
2025-04-07T19:58+0300
роскомнадзор
telegram-каналы
удаление
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Более 373 тысяч публикаций или Telegram-каналов удаленно по требованию Роскомнадзора, заявили РИА Новости в ведомстве. "В общей сложности по требованию Роскомнадзора удалено свыше 373 тысяч публикаций или Telegram-каналов", - сообщили в ведомстве. При этом период, за который это произошло, не указывается.
https://1prime.ru/20250326/roskomnadzor-856139574.html
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роскомнадзор, telegram-каналы, удаление
Роскомнадзор, Telegram-каналы, Удаление
Роскомнадзор сообщил о сотнях тысяч удаленных Telegram-каналов и публикаций
РКН: по требованию ведомства удалено более 373 тыс Tg-каналов или публикаций
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Более 373 тысяч публикаций или Telegram-каналов удаленно по требованию Роскомнадзора, заявили РИА Новости в ведомстве.
"В общей сложности по требованию Роскомнадзора удалено свыше 373 тысяч публикаций или Telegram-каналов", - сообщили в ведомстве.
РКН продолжит проверять сервисы на использование зарубежных серверов
При этом период, за который это произошло, не указывается.