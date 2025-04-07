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Роснедра рассказали о спросе на редкоземельные металлы

Роснедра рассказали о спросе на редкоземельные металлы - 07.04.2025, ПРАЙМ

Роснедра рассказали о спросе на редкоземельные металлы

Более 80% спроса на редкоземельные металлы (РЗМ) в России обеспечивает выпуск стекла, оптики и катализаторов, сообщили РИА Новости в Роснедрах. | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T07:15+0300

2025-04-07T07:15+0300

2025-04-07T07:55+0300

промышленность

россия

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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Более 80% спроса на редкоземельные металлы (РЗМ) в России обеспечивает выпуск стекла, оптики и катализаторов, сообщили РИА Новости в Роснедрах. "Основной объем потребления редкоземельных металлов в России приходится на выпуск стекла и оптики, а также катализаторов, суммарная доля которых составляет 80-87%. К прочим областям использования редкоземельных металлов в России следует отнести металлургию, выпуск магнитов, выращивание искусственных кристаллов (фианит), выпуск люминофоров, ядерную промышленность, высокотехнологичную керамику", - рассказали в ведомстве. Отмечается, что в настоящее время в мире наибольший интерес вызывают так называемые "магнитные РЗМ", а именно - неодим, празеодим, диспрозий и тербий, востребованные в производстве постоянных магнитов, которые широко применяются в электронике, электромобилях, ветроэнергетических установках. "Неодим и празеодим наряду с лантаном и церием также пользуются высоким спросом со стороны производителей полировальных порошков и стекол, различных катализаторов для нефтеперерабатывающей, химической и автомобильной промышленности, аккумуляторных батарей, спецсплавов, керамики", - уточнили в Роснедрах. Основными сферами потребления редкоземельных металлов в мире является производство катализаторов, стекла, керамики, люминофоров, выращивание искусственных кристаллов, оптических волокон, микроволновых фильтров, а также цветная и черная металлургия, ядерная промышленность и электроника, добавили в ведомстве.

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промышленность, россия, москва, роснедра