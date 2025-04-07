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Россия и Белоруссия выполнили 29% мероприятий по интеграции

Россия и Белоруссия выполнили 29% мероприятий по интеграции - 07.04.2025, ПРАЙМ

Россия и Белоруссия выполнили 29% мероприятий по интеграции

Москва и Минск выполнили 29% мероприятий по углублению интеграции в рамках Союзного государства России и Белоруссии, согласованных в 2024 году, говорится в... | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T00:16+0300

2025-04-07T00:16+0300

2025-04-07T00:16+0300

экономика

россия

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михаил мишустин

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МОСКВА, 7 апр – ПРАЙМ. Москва и Минск выполнили 29% мероприятий по углублению интеграции в рамках Союзного государства России и Белоруссии, согласованных в 2024 году, говорится в материалах к переговорам премьер-министров РФ и Белоруссии Михаила Мишустина и Александра Турчина. Мишустин и Турчин проведут в Москве в понедельник переговоры, это станет первой встречей двух премьеров после назначения Турчина на пост главы белорусского кабмина 10 марта. В январе 2024 года в Санкт-Петербурге был утвержден второй пакет решений по углублению интеграции, рассчитанный на 2024-2026 годы. "Во исполнение документа утвержден 31 План реализации, включающий 310 интеграционных задач… По состоянию на конец марта 2025 года, выполнено 90 мероприятий (29%)", - говорится в материалах, представленных пресс-службой российского кабмина. За месяц двумя странами было исполнено восемь программ. По состоянию на февраль было выполнено 82 программы. Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с лидером Белоруссии Александром Лукашенко отмечал, что план выполнен более чем на 26%, и выразил удовлетворение темпами хода интеграции Москвы и Минска. Документ "Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы" состоит из 11 разделов. Он охватывает темы макроэкономической политики, деятельности в сфере статистики общего финансового рынка, согласованной налоговой политики и сотрудничества в таможенной сфере, единых промышленной и аграрной политики. Также документ включает в себя вопросы функционирования объединенных энергетических рынков и эксплуатации объектов атомной энергии, объединенной транспортной системы, построения единого информационного пространства и взаимодействия в научно-технической, культурно-гуманитарной и социальной сферах.

москва

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